"SIAMO PRONTI AD UN INTERVENTO PUBBLICO" – SALVINI VUOLE SALVARE CARIGE: "NON LASCEREMO SOLI I TANTI IMPRENDITORI E LE FAMIGLIE CHE HANNO BISOGNO DI UNA BANCA FORTE"

CARIGE: SALVINI, PRONTI INTERVENTO STATO

(ANSA) - Su Carige "certamente come Lega siamo pronti ad un intervento pubblico, qualora in tempi brevi non si dovessero affacciare nuovi, veri, affidabili capitali privati. Di certo non lasceremo soli i tanti imprenditori e le famiglie che hanno bisogno di una banca forte, territorialmente radicata, a garanzia di un futuro di sviluppo". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista al Secolo XIX.

"Quella di Carige - premette - è una crisi che seguiamo con attenzione costante e su cui fin dal primo giorno ci siamo trovati con le assurde regole europee a metterci i bastoni tra le ruote. Se non avessimo opposto la nostra più decisa resistenza, l'atteggiamento di Bruxelles avrebbe rischiato di aprire la porta dell'istituto a fondi speculativi internazionali con tutti i rischi del caso. Noi lo abbiamo impedito". Ma se chiediamo il voto per l'Europa, spiga, è per riprendere il "sacrosanto diritto di proteggere la nostra economia reale di cui Carige rappresenta uno dei bastioni fondamentali".

LA BOMBA DI “REUTERS”: LE AUTORITÀ DI VIGILANZA BANCARIA EUROPEE VOGLIONO CHIUDERE CARIGE SE NON SI TROVA UN ACQUIRENTE – LA LIQUIDAZIONE È L’UNICA OPZIONE QUALORA NON SI MATERIALIZZI NESSUN SALVATORE PLAUSIBILE: BLACKROCK HA GIÀ DETTO BYE BYE E SEMBRA INEVITABILE UN AIUTO DI STATO COME PER MPS, CHE FAREBBE PARTIRE UN’EPIDEMIA DI ORTICARIA A FRANCOFORTE

ERRATA CARIGE – FERMI TUTTI: BLACKROCK SI TIRA INDIETRO DALL’ACQUISIZIONE DI CARIGE E I COMMISSARI ORA NON SANNO CHE PESCI PRENDERE – PER IL FONDO ERANO TROPPO RISCHIOSI I 400 MILIONI IN AZIONI IN AGGIUNTA ALLA GARANZIA SULLA PARTE INOPTATA DELL’AUMENTO DI CAPITALE, OLTRE AL FATTO CHE NON C’ERANO CO-INVESTITORI – I TEMPI ORA STRINGONO E SEMBRA INEVITABILE UN AIUTO DI STATO COME PER MPS

