“TRUMP HA TRASFORMATO IL PARTITO REPUBBLICANO IN UN CULTO. NESSUNO PUÒ FERMARLO” – PER IL POLITOLOGO LARRY SABATO LE INCRIMINAZIONI SUBITE POSSONO AIUTARE L'EX PRESIDENTE A FARSI RIELEGGERE: “SE RIUSCIRÀ A RIMANDARE I PROCESSI FINO ALLE ELEZIONI GENERALI, GALVANIZZERÀ I SUOI SOSTENITORI” – MENTRE L'82ENNE BIDEN APPARE FISICAMENTE FRAGILE, “IL TYCOON NON LO È, ANCHE SE HA SOLO QUATTRO ANNI DI MENO. SOTTOVALUTARLO È FOLLE. PUÒ VINCERE”

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

fotosegnaletica di donald trump

Il politologo della University of Virginia Larry Sabato avverte: «I repubblicani contrari a Trump non hanno più alcun potere di fermarlo, perciò abbassano la testa anche davanti alle incriminazioni. Le presidenziali sono apertissime, perché Biden è molto impopolare».

Che impatto avranno gli arresti?

«Dipende da quando avverranno i processi, ma non saranno veloci. Se Trump riuscirà a rimandarli fino alla nomination repubblicana, o alle elezioni generali, galvanizzerà i suoi sostenitori e aumenterà le possibilità di vincere. In gioco c’è la redenzione dalla grande sconfitta del 2020, che ancora non ammette, e la possibilità di auto perdonarsi, che non esiste ad Atlanta e New York, ma c’è nei processi federali del procuratore Smith. Questo è il piano, chi lo sottovaluta ha scordato la lezione del 2016».

supporter di trump

Alcuni repubblicani scettici dicono che le incriminazioni gli faranno vincere le primarie ma perdere le presidenziali.

«È un argomento sensato. Il problema però è che Biden ha 82 anni e appare fragile, mentre Trump non lo è, anche se ha solo quattro anni di meno. Sottovalutarlo è folle».

[…]

Perché sei candidati repubblicani su otto lo appoggiano anche in caso di condanna?

larry sabato

«Sono terrorizzati dalla sua base. Sanno che non possono sperare di essere candidati, se vengono percepiti come nemici di Trump. Il partito repubblicano non è più quello che conoscevamo, è diventato un culto».

Perché è cambiato?

«Da trent’anni andava a destra, e Trump è stato il fiammifero che ha appiccato l’incendio».

Perché i sostenitori non vogliono neppure sentire i capi d’accusa?

«È un culto. Ascoltano solo il leader, quello che dice deve essere giusto e va seguito. Lo sosterranno anche in prigione».

E i repubblicani tradizionali hanno rinunciato ai loro valori?

donald trump sale in aereo

«Avevano la possibilità di uccidere il bambino nella culla nel 2016. Hanno scelto di non farlo, perché pensavano che Trump avrebbe perso e loro avrebbero rifondato il partito. Sappiamo com’è finita, ma ora non hanno più il potere di fermarlo […] Biden è molto impopolare, per l’età, l’inflazione e il fatto che la gente non avverte la ripresa economica. Perciò Trump può vincere».

