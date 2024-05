OGNUNO COLTIVA IL SUO ORTICELLO – MACRON OSPITA XI JINPING A PARIGI E CHIEDERA’ UN APPOGGIO PER UNA “TREGUA OLIMPICA” PER GAZA E UCRAINA (IL TOYBOY DELL’ELISEO NON VUOLE CHE I GIOCHI DI PARIGI VENGANO OSCURATI DAI CONFLITTI) - MACRON PARLERÀ DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI IN CINA MA SOLO IN PRIVATO, COSI’ DA NON METTERE PUBBLICAMENTE IN DIFFICOLTÀ IL PRESIDENTE CINESE, CHE NON VERRÀ SOLLECITATO NEANCHE SU TAIWAN – AL CENTRO DELL’INCONTRO ANCHE LE ESPORTAZIONI MASSICCE CINESI IN EUROPA: PARIGI CHIEDERA' MAGGIORE RECIPROCITA’ MA SU QUESTO LA FRANCIA VIENE SNOBBATA DALLA GERMANIA, CHE VEDE IL MERCATO CINESE COME UN’OPPORTUNITÀ PER LE PROPRIE IMPRESE...

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per www.corriere.it

xi jinping e emmanuel macron

Il presidente cinese Xi Jinping arriva oggi pomeriggio in Francia per una visita di Stato che durerà tre giorni. Ad accoglierlo, all’aeroporto […], il primo ministro Gabriel Attal. Lunedì l’incontro con Emmanuel Macron, assieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lunedì sera cena di gala all’Eliseo, e martedì tappa nei Pirenei, a 2000 metri di altitudine, al passo del Tourmalet dove il capo di Stato francese va a sciare e dove ha passato una parte dell’infanzia presso la nonna materna.

XI JINPING EMMANUEL MACRON

Xi Jinping torna in Europa per la prima volta dopo il 2019, e cerca di coltivare il rapporto bilaterale con la Francia dopo che l’anno scorso Macron aveva parlato della necessità di sottrarsi al confronto tra Cina e Stati Uniti. […] A Parigi, Macron Xi Jinping e von der Leyen parleranno di economia e di politica internazionale. Macron denuncia le esportazioni massicce cinesi in Europa e cerca una maggiore reciprocità, non sostenuto in questo dalla Germania, che continua a vedere il mercato cinese come un’opportunità per le proprie imprese, anche e soprattutto automobilistiche, ed è contraria a un nuovo protezionismo invocato da Parigi.

xi jinping accoglie emmanuel macron a pechino

Quanto alla politica internazionale, Macron cercherà di convincere Xi Jinping ad allentare il suo sostegno alla Russia, aiutando magari invece gli sforzi diplomatici francesi di una «tregua olimpica» sia in Ucraina sia a Gaza. Macron evocherà la questione del rispetto dei diritti umani in Cina ma in privato, in modo da non mettere pubblicamente in difficoltà il presidente cinese, che non verrà sollecitato neanche riguardo a Taiwan, uno dei punti di maggiore discordia tra Cina e Stati Uniti.

xi jinping accoglie emmanuel macron a pechino

Macron approfitterà del momento più informale e personale nei Pirenei soprattutto per affrontare la questione dell’Ucraina. È un esempio della «diplomazia dei prossimità» esercitata spesso da Macron, che nel 2019 aveva invitato il presidente russo Vladimir Putin nella residenza estiva del Fort de Bregançon, nel sud della Francia. L’invito rivolto a Xi Jinping nei Pirenei è anche una risposta a quello del presidente cinese, che nell’aprile 2023 aveva accolto Macron per una cerimonia del thè a Canton, nella provincia governata dal padre alla fine degli anni Settanta.