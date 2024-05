6 mag 2024 18:24

PIÙ CHE UNA CAMPAGNA ELETTORALE, QUELLA DELLE EUROPEE È UNA "CAMPAGNA MILITARE" – ROBERTO VANNACCI NON È L’UNICO GENERALE CHE SI CANDIDA, NELLE LISTE DI AZIONE C’È L’EX CAPO DI STATO MAGGIORE (IN PENSIONE), IL 77ENNE VINCENZO CAMPORINI, CHE IMPALLINA IL SUO COLLEGA IN DIVISA: "UN MILITARE IN SERVIZIO DEVE EVITARE QUALSIASI ESPOSIZIONE DI TIPO POLITICO. ESSERE DI PARTE NON È PROIBITO, MA È SICURAMENTE INOPPORTUNO” – IL MONITO: “IL RISCHIO CHE IN TEMPI BREVI L’IRAN COSTRUISCA UNA TESTATA NUCLEARE ESISTE”