POSTA! – CARO DAGO, VA A FINIRE CHE IL GENIALE GOFFREDO BETTINI MI HA RUBATO L'IDEA: LA MIGLIOR SCELTA CHE ELLY SCHLEIN POTREBBE FARE PER LA SINISTRA ITALIANA È SCIOGLIERE IL PD - A GIOVANNI TOTI LO DICIAMO SOTTOVOCE: “MA NON ERA MEGLIO, COME PIERO FASSINO, "ACCONTENTARSI" DI QUALCHE PROFUMO”?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

zucchero sugar fornaciari

Con riferimento a quanto pubblicato su Dagospia, in merito a Zucchero “Sugar” Fornaciari, si precisa che il pre-imbarco dell’artista e del suo entourage era stato pianificato per lo svolgimento a bordo di alcune attività per conto di ITA Airways, che non hanno in alcun modo inciso sul ritardo iniziale dell’imbarco del volo.

Né l'artista né il suo entourage oggi hanno abusato della loro veste e men che meno violato e ignorato regole e persone.

Riccardo Vitanza (Responsabile Comunicazione Zucchero)

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, tutte le forze politiche italiane si schierano per il no dell'invio di truppe a "Kyiv". Le manderemo a Kiev?

Gary Soneji

Lettera 3

TANK ISRAELIANI AMMASSATI VICINO AL VALICO DI RAFAH

Caro Dago ITA-LUFTHANSA in attesa. Sconto immediato alla Polonia di TUSK. Chi dobbiamo votare in Italia per vedere il nostro spread a zero?

Amandolfo

Lettera 4

Caro Dago, ventotto bimbi fra i 3 e i 5 anni intossicati in piscina a Milano. Tre sono ricoverati in ospedale. Hanno tutti inalato vapori eccessivi. Abituati fin dalla più tenera età che in Italia la sicurezza è un optional...

Cocit

Goffredo Bettini

Lettera 5

Caro Dago, Crosetto: " Azione a Rafah preoccupa moltissimo". Stia tranquillo, Israele ha armi a sufficienza...

Ice Nine

Lettera 6

ciao Dago,

va a finire che il geniale Goffredo Bettini mi ha rubato l'idea: la miglior scelta che Elly Schlein potrebbe fare per la sinistra italiana è sciogliere il PD.

Rob

Lettera 7

joe biden

Caro Dago, Vicenza, muffa nel pane e insetti nei pasti in mensa scolastica. E poi Ilaria Salis si lamenta delle prigioni ungheresi...

Giacò

Lettera 8

Caro Dago,

La sciagurata politica dell' "accogliamoli tutti" sta dando I suoi frutti! Già adesso in Inghilterra i risultati delle elezioni democratiche vedono eletti i rappresentanti più biechi dell'integralismo islamico che hanno subito dichiarato che la legge coranica viene prima di quella dello stato e ben presto la stessa strategia si diffonderà negli altri paese dell'Unione europea.

Così un bel giorno ci troveremo all'ordine del giorno nei consigli comunali l'obbligo del velo integrale per le donne sopra i sei anni ,pena la fustigazione, la lapidazione per adulterio e ringrazieremo le varie Boldrini e Bonino. Se poi si imporrà il taglio della mano per furto chissà che epidemia di amputazioni fra i politici......

Giovanna Maldasia

Lettera 9

Esimio D,

tendopoli a rafah

giustamente ironizzi sulla gerontocrazia al potere negli USA rappresentata dai candidati alla presidenza Biden - Trump - Sanders. Da noi fa notizia lo scontro tra due famosi anziani: Gruber vs Mentana. Nessuno nota che la direzione editoriale dell’emittente di sir Urbano manda in onda, ogni giorno, spot commerciali per quindici minuti tra i contenitori di Chicco e di Lilly. Quindi non è solo colpa dell’incontinenza o dell' allergia al botux

- peprig –

Lettera 10

Dago,

guido crosetto giorgia meloni - armamenti

Certamente i giudici avranno avuto i loro buoni motivi per arrestare Toti ed altri personaggi liguri. Ma, casualmente, questo accade ad un mese dalle elezioni europee. Certe coincidenze non sono frutto del caso.

MP

Lettera 11

Caro Dago, a Giovanni Toti lo diciamo sottovoce: «Ma non era meglio, come Piero Fassino, "accontentarsi" di qualche profumo»?

Jantra

Lettera 12

Dago,

La protesta del calcio per i presunti futuri controlli governativi e' come dire: perche' non ci lasciate piu' fare debiti?

MP

Lettera 13

tweet su giovanni toti 13

Caro Dago, le autorità russe hanno arrestato un soldato americano che era andato a Vladivostok per incontrare una donna con la quale aveva una relazione sentimentale. Come no. Idem per i soldati russi: sono in Ucraina per far visita alle fidanzate...

John Doe Junior

Lettera 14

Caro Dago, Mattarella a Guterres (Onu): "Interrompere ovunque spirali di violenza". Mandando tante armi?

Rob Perini

Lettera 15

Caro Dago, non è che toccherà chiamare Erdogan anche per Gruber-Mentana?

Lucio Breve

Lettera 16

Caro Dago, Chiara Ferragni compie oggi 37 anni e su Instagram ha scelto di condividere uno scatto insieme a Leo e Vittoria. "Questo è un compleanno speciale per me". Ma certo, finalmente gli sponsor non rompono più gli zebedei...

Bibi

biden trump

Lettera 17

Caro Dago,

Fanno più notizia 5 minuti tolti a un talk show che 5 morti sul lavoro. E c'è pure chi fa sciopero per l'informazione.Che tempi!

Signoramia

Lettera 18

Caro Dago,

Lo sciopero Rai contro il bavaglio mediatico è stato oscurato dall'incontinenza verbale di anziani giornalisti bisognevoli di pannoloni multimediali.

Signoramia