Estratto dell’articolo di Mauro Zola e Francesca Rivano per “La Stampa”

Ha lasciato tutti i presenti piuttosto sorpresi l'arrivo in Sinagoga a Vercelli, per le celebrazioni della Giornata della Memoria, del deputato Emanuele Pozzolo (al momento sospeso dal suo partito, Fratelli d'Italia), unico indagato per lo sparo alla festa di Capodanno a Rosazza, nel Biellese.

Un'apparizione pubblica decisamente inattesa, proseguita poi con la partecipazione alla cerimonia in Prefettura, e motivata dallo stesso Pozzolo con la sua intenzione di rientrare in gioco. «È tempo di tornare a far politica», ha risposto a chi gli chiedeva il motivo per cui è riapparso a un evento pubblico.

Dichiarazione destinata a far discutere anche all'interno di FdI, dove i giudizi sull'esponente vercellese sono andati facendosi via via più affilati. «Proseguirò anche con gli impegni già in calendario come deputato», ha aggiunto più tardi. Poca, invece, anzi nessuna voglia di parlare […] su quanto successo poco meno di un mese fa e sui risultati dell'indagine. Si limita ad annuire a chi gli chiede se, avendo affermato da subito di non essere stato lui a esplodere il colpo che ha ferito il biellese Luca Campana, si aspetta che venga fuori la verità, forse anche prima che inizi un eventuale processo.

[…] Pozzolo è scivolato via alle 11 sempre in silenzio. Forse […] è stato un modo per reagire alle novità degli ultimi giorni, confermate dalla procura di Biella: cioè all'arrivo di un nuovo capo d'accusa per «porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico», dato che la pistola da cui è partito il colpo e che aveva portato lui alla festa sarebbe considerata «da collezione», e quindi non trasportabile nemmeno con il porto d'armi per difesa personale.

Anche il risultato dell'esame sui campioni dello stub prelevato quella notte su mani, giubbotto, maglione in pile e jeans di Pozzolo, consegnato dal Ris di Parma, sembrerebbe lasciare pochi dubbi. […] Una conferma importante per la procura.

[…] Andrea Corsaro, avvocato di Emanuele Pozzolo, ribadisce di non voler mostrare anzitempo le proprie carte: «Parleremo nelle sedi opportune: i processi non si fanno sui giornali». Dalla notte di Capodanno il suo assistito, indagato per lesioni colpose, omessa custodia dell'arma ed esplosioni pericolose, ha sempre detto «non sono stato io a sparare» e la linea non è mutata nemmeno dopo che lo Stub ha rilevato la presenza di 15 particelle di piombo, bario e antimonio sulle mani del parlamentare e di 43 sui vestiti.

«Quei dati dimostrano che Pozzolo era vicino a dove è partito il colpo, non che ha sparato lui», ribadisce Corsaro […]. Elementi che la difesa sta mettendo da parte e che, in futuro, davanti al giudice, potrebbero essere utilizzati per contestare la rilevanza dell'esame.

Intanto, si attendono i risultati degli accertamenti tecnici e biologici richiesti da entrambe le parti: la perizia balistica e l'esame delle impronte digitali sulla pistola, per le quali si prevede già che verranno trovate anche impronte dell'ex caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, che ha detto di aver preso l'arma per metterla al sicuro. Ma anche gli esiti dell'esame biologico, chiesto dalla difesa, per la ricerca del dna sul cane della piccola arma dalla quale è partito il colpo che ha ferito a una coscia il 31enne Luca Campana. Pozzolo, fin dall'inizio, ha negato di aver sparato: se sul cane dell'arma venisse isolato un dna diverso dal suo forse la sua versione troverebbe un primo supporto.

