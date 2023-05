RISHI SUNAK HA PREPARATO UN BEL TRAPPOLONE A BORIS JOHNSON – VISTO CHE IL BIONDO “MINI-TRUMP” È L’UNICO NEL PARTITO CONSERVATORE CHE PUÒ STRONCARE I SUOI SOGNI DI GLORIA, IL PREMIER BRITANNICO HA FATTO RECAPITARE ALLA POLIZIA ALCUNI DOCUMENTI COMPROMETTENTI SUL COSIDDETTO “PARTYGATE”. SI TRATTA DI MEMORIE DIFENSIVE CHE BORIS JOHNSON AVEVA CONDIVISO CON L’UFFICIO DI GABINETTO DEL PRIMO MINISTRO PER OTTENERE...

RISHI SUNAK BORIS JOHNSON

(ANSA) - Monta lo scontro in casa Tory fra l'ex premier Boris Johnson e lo staff dell'attuale capo del governo, Rishi Sunak, dopo i nuovi sospetti su possibili ulteriori violazioni risalenti al periodo giugno 2020-maggio 2021 delle restrizioni Covid all'epoca in vigore - nell'ambito del cosiddetto scandalo Partygate - emersi nelle ultime ore a scoppio ritardato a carico di BoJo.

Le accuse fanno riferimento a incontri finora non noti con amici e collaboratori che l'allora primo ministro - già multato a suo tempo dalla polizia per almeno un altro ritrovo e tuttora sotto inchiesta per presunte bugie dette alla Camera dei Comuni da parte della commissione parlamentare bipartisan per gli Standard - risulta aver avuto sia a Downing Street sia nella residenza governativa di campagna di Chequers.

boris johnson brinda a downing street il 13 novembre 2020

Secondo i media, sono saltate fuori dalle memorie difensive che lo stesso Johnson aveva condiviso con l'ufficio di gabinetto del premier attuale per ottenere la copertura delle spese legali che sta sostenendo per difendersi dallo scandalo, avendone diritto in quanto ex capo del governo. Di qui la decisione dello stesso ufficio di gabinetto di trasmettere tutto ai dipartimenti di polizia competenti, che hanno confermato di star adesso indagando per valutare se anche questi episodi possano riflettere violazioni punibili.

VIGNETTA SUL PARTYGATE DI BORIS JOHNSON

Un atto dovuto, stando allo staff di number 10, e che invece un portavoce di Johnson denuncia come frutto di "una montatura ispirata a motivazioni politiche" in seno "al governo", pur senza puntare chiaramente il dito verso il premier e i suoi ministri attuali o verso i funzionari del suo team.

Il portavoce recrimina fra l'altro sul fatto che BoJo non sia stato neppure informato in anticipo e fa sapere che l'ex premier ha scritto sia alla polizia sia alla commissione per gli Standard per spiegare come quegli incontri fossero a suo dire del tutto legittimi: o perché svolti "all'aperto" o perché classificati come riunioni di lavoro.

rishi sunak

Intanto, un amico non esclude addirittura che egli possa avviare ora un'azione legale contro la struttura dell'esecutivo guidata dal successore, già suo ministro delle Finanze. Mentre le opposizioni e un'associazione di parenti delle vittime della pandemia invocano a questo punto che Boris Johnson si dimetta anche da deputato e "lasci la vita pubblica".

