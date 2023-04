SANNA MARIN-ATA! – OGGI SI VOTA IN FINLANDIA E LA PREMIER 34ENNE ARRANCA NEI SONDAGGI. IL “PARTYGATE” CHE L’HA COINVOLTA QUEST’ESTATE NON C'ENTRA NULLA, AGLI ELETTORI NON PIACE LA POLITICA "STATALISTA" DI SANNA MARIN: “SPENDE TROPPO" – LA PRIMA FILA AI COMIZI DELLA GIOVANE PREMIER È UNA SCHIERA DI DEAMBULATORI E DENTIERE, TRA I TESSERATI DEL PARTITO CI SONO PIÙ ULTRANOVANTENNI CHE UNDER-35 - VIDEO! QUANDO BALLAVA AVVINGHIATA A UNO SCONOSCIUTO IN DISCOTECA

Estratto dell’articolo di Irene Soave per “il Corriere della Sera”

Al mercato di Tampere spunta come un tulipano tra un mare di cappotti neri (fa -5°): labbra vermiglie, cachemire rosso pallido, giubbotto di pelle. L’8 dicembre 2019 era il suo primo giorno di governo e lei, Sanna Marin, che a 34 anni era la premier più giovane al mondo, indossava un cupo tailleur al ginocchio e non un filo di trucco.

Il 1 aprile 2023 è forse il suo ultimo giorno da prima ministra pienamente in carica: in 40 mesi e una pandemia, e una guerra, il mondo è cambiato ed è un’altra anche lei. Alle urne forse questo le costerà. Oggi si vota in Finlandia e il partito della premier-star, i Socialdemocratici, è solo terzo nei sondaggi […]

LA piazza applaude Marin. Cosa ha promesso? «Più infermieri nelle case di riposo». In effetti sono pochi, qui, i coetanei di Marin e Palttala. La folla plaudente è composta in gran parte da pensionati. Una agita una stampella per fare il tifo. La prima fila è una schiera di deambulatori. Un’inchiesta dell’Helsingin Sanomat, tre anni fa, mostrò che tra i tesserati del partito c’erano più ultranovantenni che under-35.

Il comizio di Marin pare la cartolina di un passato idillico che 15 anni di crisi globali sembrano avere eroso anche qui: la parola d’ordine, pronunciabile infatti solo a queste latitudini, è hyvinvointivaltio, cioè stato sociale. […]

«Il gradimento di Marin è alto: 62%. E 69% tra le donne», spiega Marko Junkkari, editorialista e caporedattore dell’Helsingin Sanomat. «E all’estero piace». Da tutto il mondo, 60 giornalisti accreditati oggi. E allora perché arranca? Colpa del «Partygate» che l’ha travolta la scorsa estate? «No. Sconta errori politici». Il partito di Centro non ci si alleerà più: «Troppo di sinistra». Escludendo che si sarebbe alleata coi sovranisti «ha rotto una tradizione di larghissime intese». E con Orpo difficilmente può governare: è statalista, lui invoca 6 miliardi di tagli.

