CARLO E MATTEO, DUE EGO-BALLE / 2 - SORGI: “RENZI CHE ADESSO SE NE STA BUONO BUONO E PROMETTE DI VOLER FARE SOLO QUALCHE "ASSIST", LASCIANDO A CALENDA IL COMPITO DI TIRARE IN PORTA, NON RINUNCERÀ AD AVERE UN RUOLO PIÙ CENTRALE QUANDO LA CAMPAGNA ELETTORALE ENTRERÀ NELLA FASE CALDA. LÌ SI VEDRÀ QUANTO È SOLIDO L'ACCORDO TRA I DUE, O SE DI NUOVO OGNUNO È PRONTO A RIPRENDERE LA PROPRIA STRADA. L'ACCORDO È DETTATO DA UNO STATO DI NECESSITÀ: IL RISCHIO DEI DUE PARTITI DI NON RAGGIUNGERE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO DEL 3 PER CENTO PER L'INGRESSO IN PARLAMENTO”