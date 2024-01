PESSIME NOTIZIE PER MEDIASET, LA7 E DISCOVERY - A METÀ GENNAIO, APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE, LA RAI CHIEDERÀ AL GOVERNO DI RIDISCUTERE IL TETTO PUBBLICITARIO – NON BASTA LA COMPENSAZIONE DI 420 MILIONI DA PARTE DEL MEF PER LA RIDUZIONE DEL CANONE, DA 90 A 70 EURO, VOLUTA FORTISSIMAMENTE DA SALVINI PER ESSERE STATO “OSCURATO” DAI TALK MELONIANI DI RETE4 E AVVERSATO DAL “CORRIERE” E DAI PROGRAMMI DE LA7 DI URBANO CAIRO: RESTANO FUORI 30 MILIONI DEL VECCHIO CANONE +110 PER GLI INVESTIMENTI – SE SALIRÀ IL TETTO PUBBLICITARIO DELLA RAI, SARÀ GUERRA: PERCHÉ A PAGARNE PESANTI CONSEGUENZE SARANNO I RICAVI, GIÀ NON BRILLANTI, DI BERLUSCONI E DI CAIRO…