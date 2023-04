5 apr 2023 10:25

SOLO IN ITALIA NON SI DIMETTONO MAI - DOPO LA BATOSTA ELETTORALE, LA PREMIER FINLANDESE SANNA MARIN HA ANNUNCIATO CHE SI DIMETTERÀ A SETTEMBRE DA LEADER DEL PARTITO SOCIALDEMOCRATICO - LA 37ENNE NON SI CANDIDERÀ PER UN ALTRO MANDATO COME LEADER DELL'SDP AL PROSSIMO CONGRESSO DI SETTEMBRE...