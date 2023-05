I TENTACOLI DI PECHINO: SFRUTTA I SUOI FUNZIONARI PER INFLUENZARE IL MONDO - IL CANADA ESPELLE IL DIPLOMATICO CINESE ZHAO WEI ACCUSATO DI AVER CERCATO DI INTIMIDIRE UN PARLAMENTARE CANADESE E LA SUA FAMIGLIA PER LE SUE CRITICHE A PECHINO, IN PARTICOLARE SUL TRATTAMENTO DELLA MINORANZA MUSULMANA UIGURA - LA CINA "SI OPPONE CON FORZA" E "PROTESTA IN MODO SOLENNE" ASSICURANDO CHE "PRENDERÀ RISOLUTAMENTE TUTTE LE CONTROMISURE NECESSARIE"

IL CANADA ESPELLE UN DIPLOMATICO CINESE PER INTERFERENZE

Zhao Wei

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAG - Ottawa ha espulso un diplomatico cinese accusato di aver cercato di intimidire un parlamentare canadese e la sua famiglia per le sue critiche a Pechino, in particolare sul trattamento della minoranza musulmana uigura. "Il Canada ha deciso di dichiarare persona non grata Zhao Wei", ha annunciato la ministra degli Esteri Melanie Joly. "Sono stata chiara: non tollereremo alcuna forma di interferenza straniera nei nostri affari interni. I diplomatici in Canada sono stati avvisati che se si impegnano in questo tipo di comportamento verranno rimandati a casa", ha aggiunto.

CINA A CANADA, 'CONTROMISURE DOPO ESPULSIONE DIPLOMATICO'

(ANSA) - PECHINO, 09 MAG - La Cina "condanna, si oppone con forza" e "protesta in modo solenne" con il Canada dopo che il governo di Ottawa ha dichiarato un suo funzionario del consolato generale a Toronto come "persona non grata". Una misura, si legge in una nota, presa sulla base delle cosiddette voci di "ingerenza della Cina negli affari interni del Canada" rilanciate da alcuni politici e media. Pechino assicura che "prenderà risolutamente tutte le contromisure necessarie".