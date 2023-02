LE TRATTORIE ROMANE FANNO FESTA: LUCIANONE NOBILI HA DI NUOVO UN LAVORO! – L’EX DEPUTATO DI “ITALIA VIVA” ENTRA NEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: GRAZIE AL RICONTEGGIO DEI VOTI HA “RECUPERATO” 139 PREFERENZE, SCAVALCANDO L’EX UDC PIERLUCA DIONISI – IL RIPESCAGGIO DELLA FORCHETTA ARMATA DI RENZI È UNA BELLA BOTTA PER CALENDA: “AZIONE” NON AVRÀ NESSUNO DEI SUOI IN REGIONE, MENTRE MATTEONZO POTRÀ CONTARE SU MARIETTA TIDEI E, APPUNTO, LUCIANO NOBILI. A MENO CHE IL TAR NON RIBALTI TUTTO…

PIERLUCA DIONISI

Estratto dell’articolo di Valerio Valeri per www.romatoday.it

Pierluca Dionisi ha festeggiato troppo presto. L'ex Udc, figlio d'arte, ricercatore 43enne attualmente impiegato nella direzione comunicazione del ministero della Salute, è stato sorpassato dal turborenziano Luciano Nobili e da secondo degli eletti e diventato il primo di coloro che non ce l'hanno fatta: non sarà lui ad entrare in consiglio regionale.

Nobili, ex deputato, coordinatore di Italia Viva nel Lazio, in base ai conteggi pubblicati dal Viminale (sul portale dedicato allo spoglio, Eligendo) era finito dietro di 32 preferenze dopo gli scrutini del 13 febbraio. […] L'ex dem, romano (e romanista), si è messo di punta e ha chiesto un controllo approfondito di verbali e schede. Qualcosa, infatti, non tornava.

luciano nobili foto di bacco

"Ci sono 41 seggi nei quali nessuna lista ha ricevuto voti di preferenza" spiegava lo stesso Nobili a RomaToday. […]. Il lavoro […] è durato poco meno di una settimana e nella giornata del 21 febbraio sono arrivati numeri (quasi) ufficiali.

Il fedelissimo di Matteo Renzi, alla fine, ha recuperato 139 preferenze "perdute", mentre il diretto concorrente Pierluca Dionisi solamente 76. Una differenza di 63 voti che è stata decisiva e ha rimesso avanti l'esponente di Italia Viva di 31 preferenze, praticamente quelle che aveva inizialmente di vantaggio Dionisi.

LUCIANO NOBILI 2

Un finale "thriller" per i due, che a meno di clamorosi - e ulteriori - colpi di scena sancisce non solo l'ingresso di Luciano Nobili in consiglio regionale come membro dell'opposizione, ma anche una vittoria 2 a 0 di Matteo Renzi su Carlo Calenda. Azione non avrà nessuno dei suoi in Regione, mentre Italia Vive ne avrà due cioè Marietta Tidei e Luciano Nobili. A meno che il Tar, tribunale al quale (probabilmente) si rivolgerà Dionisi, non deciderà di ribaltare nuovamente le sorti di questa corsa all'ultima preferenza. Ma se ne parlerà nel 2024.

