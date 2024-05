ZITTI TUTTI, PARLA MATTARELLA! – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PARLANDO ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, MANDA UN MESSAGGIO A NETANYAHU: “VANNO EVITATE OPERAZIONI MILITARI A RAFAH” E CHIEDE DI RIPRENDERE I FINANZIAMENTI ALL’AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER IL SOCCORSO E L'OCCUPAZIONE DEI PROFUGHI PALESTINESI (UNRWA) – LE BORDATE CONTRO PUTIN: “HA RIPORTATO LA GUERRA NEL CUORE DELL’EUROPA”. LA CRITICA ALL'ONU: "DEVE ESSERE PIÙ EFFICACE". E CITA L'EX SEGRETARIO GENERALE, KOFI ANNAN - VIDEO

MATTARELLA, EVITARE OPERAZIONI MILITARI A RAFAH

(ANSA) - "Va, inoltre, evitato un ulteriore aggravamento della situazione. Mi unisco all'appello del Segretario Generale Guterres affinché siano evitate operazioni militari a Rafah per la drammaticita' delle conseguenze che potrebbero avere sui civili palestinesi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, RIPRENDERE I FINANZIAMENTI A UNRWA

(ANSA) - "Occorre poi considerare l'essenziale funzione svolta dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Profughi Palestinesi nel Vicino Oriente e di conseguenza l'importanza di continuare a finanziarla". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, CON MINACCE NUCLEARI A RISCHIO DESTINI POPOLI

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "I due conflitti d'Ucraina e di Gaza hanno anche fatto riemergere sinistre minacce di ricorso ad armamenti nucleari, come se la storia del XX secolo non ne avesse già reso evidenti le tragiche conseguenze. Il quadro pattizio per il controllo degli arsenali nucleari, così faticosamente articolato negli scorsi decenni, è un patrimonio comune a tutti gli Stati.

Violarlo, anche con semplici minacce, significa porre a rischio i destini dei popoli, tutti, anche quelli i cui governi minacciano l'uso delle armi nucleari. Una responsabilità che la Comunità internazionale non può lasciare senza conseguenze". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite.

MATTARELLA, A VOLTE CRITICHE FONDATE AL SISTEMA ONU

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Si odono critiche, legittime e talvolta non infondate, circa il funzionamento delle Nazioni Unite. Tutti vorremmo di più dal sistema onusiano, senza tuttavia sovente essere disposti, a nostra volta, a dare di più, affidandogli compiti, responsabilità e mezzi in grado di potenziarne l'efficacia di azione, senza essere sottoposti al gioco di veti reciproci che rischia di paralizzarne la vita". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, RAFFORZARE L'ONU CONTRO I VETERO-NAZIONALISMI

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Spinte vetero-nazionalistiche, pulsioni neo-imperialiste se non neo-colonialiste, competizione tra potenze in luogo di cooperazione, ripropongono una polarizzazione del sistema internazionale che nuoce alla libertà e alla parità delle relazioni tra gli Stati e i popoli e mette a rischio la pace. E' più importante che mai, allora, rafforzare le istituzioni multilaterali, a cominciare dalle Nazioni Unite". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, OGGI L'OBIETTIVO È VINCERE TUTTI, INSIEME

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Nella storia dell'umanità un'impresa come quella delle Nazioni Unite sorge per superare il gioco a "somma zero" che caratterizzava i rapporti fra le nazioni, basato sulla regola che, per vincere, occorreva che qualcun altro perdesse. L'obiettivo è divenuto vincere tutti. Insieme". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, MULTILATERALISMO PILASTRO FONDAMENTALE ITALIA

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "L'obiettivo del multilateralismo ha rappresentato il pilastro fondamentale della nostra politica estera e con orgoglio accogliamo sul nostro territorio uffici e strutture delle Nazioni Unite, da Torino a Roma, da Firenze a Trieste, a Brindisi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, PRINCIPI COSTITUZIONE CORRISPONDO A QUELLI CARTA ONU

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Nel 1955 l'Italia, libera dalle macerie del regime fascista e risorta dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale con la scelta repubblicana, venne finalmente accolta - a dieci anni dalla loro istituzione - nelle Nazioni Unite, a conclusione di un percorso lungo e complesso.

Visto da Roma, l'esito della richiesta di adesione non avrebbe potuto essere diverso, perché i principi fondamentali della Costituzione del 1948 della Repubblica Italiana corrispondono, per molti versi, a quelli che ispirano la Carta delle Nazioni Unite, condividendone gli obiettivi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, ASSEMBLEA COSTITUENTE PREVISE LIMITAZIONI SOVRANITÀ (ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Con la ferma volontà di non ripetere errori del passato, l'Assemblea costituente aveva, infatti, inserito espressamente norme che consentono limitazioni di sovranità "in condizioni di parità con gli altri Stati…necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni", oltre a promuovere e favorire "le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, RUSSIA RESPONSABILE, HA RIPORTATO GUERRA IN EUROPA

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Uno Stato - per quanto potente, per quanto dotato di un minaccioso arsenale nucleare - non può pensare di violare, senza sanzioni, principi come quelli della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza di un altro Paese. La Russia si è assunta la grande responsabilità - storica - di avere riportato la guerra nel cuore del continente europeo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, ATTACCO RUSSO GRAVE PERCHÈ È IN CONSIGLIO SICUREZZA

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "L'aggressione mossa dalla Federazione Russa all'Ucraina contraddice le ragioni fondanti dell'Onu ed è ancora più grave in quanto proveniente da uno dei Paesi su cui ricadono maggiori responsabilità nella comunità internazionale, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, MOSCA TORNA INDIETRO, NUOVA CORSA AGLI ARMAMENTI

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Ora Mosca pretende di riportare indietro le lancette della storia, e ha avviato una nuova corsa agli armamenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, 2400 MILIARDI PER SPESE MILITARI FRENANO LA CRESCITA

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "In pochi mesi si è, così, dissipato il "dividendo della pace" che aveva permesso di destinare risorse allo sviluppo a scapito delle spese per armamenti, dopo il venir meno della contrapposizione tra blocchi. Lo scorso anno, la spesa globale per le armi ha raggiunto 2.400 miliardi di dollari, con una crescita di circa il 7% rispetto all'anno precedente, la più alta degli ultimi quindici anni.

Si tratta di risorse che utilmente servirebbero per alleviare le crisi umanitarie che hanno coinvolto oltre cento milioni di esseri umani, favorire la crescita economica e sociale, contrastare gli effetti del cambiamento climatico e le insidie globali per la salute, promuovere lo sviluppo morale e intellettuale delle giovani generazioni e che invece, a causa del rilancio di mire espansionistiche di alcuni Stati, sono state destinate all'acquisto di mezzi distruttivi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, ITALIA CERCA LA PACE IN UCRAINA, MA NON UNA QUALUNQUE

Mattarella,Italia cerca la pace in Ucraina, ma non una qualunque Non una soluzione che premi aggressore e mortifichi l'aggredito (ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "L'Italia, con altri partner internazionali, è convintamente impegnata nella ricerca di una soluzione pacifica e duratura al conflitto. Non qualsiasi soluzione o, tantomeno, una soluzione che premi l'aggressore e mortifichi l'aggredito. Creando un precedente di grande pericolo per tutti. Non si tratta di dar vita a una composizione purchessia. La pace, per essere giusta, va fondata sui principi alti e irrinunciabili del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, RISPONDERE A CRISI YEMEN, GARANTIRE TRAFFICO MARITTIMO

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Con coraggio e altrettanta determinazione è necessario rispondere alle altre crisi presenti nella regione, purtroppo numerose: penso alla Siria, allo Yemen. Garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso è parte degli elementi caratterizzanti le ragioni della convivenza internazionale. La militarizzazione di ambiti come il mare, le regioni dell'Artico e dell'Antartico, lo spazio, va combattuta fermamente: sono domini che riguardano l'intera umanità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

MATTARELLA, ONU È CRUCIALE, DEVE ESSERE PIÙ EFFICACE

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Le grandi sfide transnazionali che dobbiamo affrontare, il moltiplicarsi di conflitti regionali suscettibili di estendersi, lungi dal mettere in discussione il ruolo delle Nazioni Unite ne mettono in evidenza il carattere indispensabile, cruciale, a servizio dell'umanità.

Serve un'Onu sempre più rappresentativa ed efficace. Ogni strada opposta, ogni assenza, conduce a peggiorare le prospettive della condizione umana". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite.

MATTARELLA CITA ANNAN, SFIDE GLOBALI NON RISPETTANO FRONTIERE

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAG - "Vorrei citare le parole di un Segretario Generale delle Nazioni Unite di cui si serba un prezioso ricordo. Alla vigilia di questo Millennio, Kofi Annan ricordava come le sfide globali hanno un elemento in comune: non rispettano le frontiere e nei loro confronti anche lo Stato più forte si rivela impotente. Considerazioni che lo portavano ad affermare che oggi "più che mai nella storia umana, condividiamo un destino comune. Possiamo dominarlo solo affrontandolo insieme.

E questo è il motivo per cui abbiamo le Nazioni Unite". Sono parole di grande saggezza, che dopo due decenni, ci appaiono ancora più cruciali e ci debbono esortare verso un impegno proficuo per consolidare questa Organizzazione, e le sue regole, in grado di promuoverle e renderle effettive". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alle Nazioni Unite.

