Estratto dell'articolo di Arianna Ravelli per www.corriere.it

«Tutti vogliono sedersi al tuo posto finché non devono sedersi al tuo posto... Pochissime persone capiscono cosa comporta vincere e avere successo alla salute mentale di un individuo. Non capiscono le pressioni di cui ci si fa carico, per vincere ancora e ancora». […] Il ranista più forte del mondo Adam Peaty ha usato queste parole per spiegare il suo passo indietro. […] È stato per otto anni il dominatore della rana[…] : tre ori olimpici, otto titoli mondiali, 15 titoli europei, due record mondiali ancora validi nei 50 e nei 100 rana, […]

E ora? Ora basta. Come la tennista Naomi Osaka, come la ginnasta Simone Biles , come il calciatore Josip Ilicic , come altri campioni al top che sentono il bisogno di fermarsi. […]

L’anno scorso, il suo, sembrava inizialmente un problema fisico: si era rotto un piede in uno strano incidente in allenamento, aveva saltato i Mondiali di Budapest (vinti dal nostro Nicolò Martinenghi che adesso è il primo a commentare il post di Peaty «Stay strong bro», «fatti forza fratello», e che, da sportivo qual è, non vedeva l’ora di tornare a gareggiare con lui). Peaty era tornato poi per i Giochi del Commonwealth di Birmingham, ovviamente vinti, saltando gli Europei di Roma e il confronto con Martinenghi. Confronto che sembra salterà anche ai prossimi Mondiali di Fukuoka, anche se la Federazione inglese, dovesse cambiare idea, potrà sempre schierarlo anche all’ultimo momento.

[…] Sempre l’estate scorsa era arrivata anche la separazione dalla moglie Eiri, conosciuta tre anni prima su Tinder, con cui ha avuto un figlio, George-Anderson Adetola Peaty, che ha quasi tre anni: «Eiri e George, mi dispiace deludervi» scriveva sui social.

Adesso il crollo. «Come alcuni sapranno, ho lottato con la mia salute mentale negli ultimi anni e credo sia importante essere onesti. Sono stanco, non sono me stesso e non mi godo lo sport come ho fatto nell’ultimo decennio — continua il suo post —. Qualcuno potrebbe chiamarlo un esaurimento; so solo che negli ultimi anni non ho avuto le risposte che cercavo. Con l’aiuto, ora so come affrontare lo squilibrio della mia vita.

Mentre continuo ad allenarmi, ho deciso di ritirarmi dai campionati britannici di nuoto il mese prossimo. Questo con l’unico scopo di offrire le migliori prestazioni possibili a Parigi ai Giochi olimpici del 2024. Sono immensamente grato per tutto il supporto che sto ricevendo dalla mia squadra e dalla mia famiglia al British Swimming insieme ai miei incredibili sponsor, famiglia e amici. Questo sport mi ha dato tutto quello che sono e non vedo l’ora di ritrovare l’amore che provo per lui».

