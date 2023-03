ATTENZIONE AGLI HOOLIGAN INGLESI: GLI ULTRAS DEL WEST HAM (GEMELLATI CON QUELLI DELLA LAZIO) CHE IERI ERANO A FAR CASINO A ROMA, SI PREPARANO A SCATENARE LA GUERRIGLIA A NAPOLI IN OCCASIONE DI ITALIA-INGHILTERRA - CANCELLATA LA PARTITELLA TRA TIFOSI: IL "TIMES" RIPORTA CHE UNO DEGLI ORGANIZZATORI INGLESI HA RICEVUTO UNA MAIL DI MINACCE CHE LA FIGC HA GIUDICATO CREDIBILI...

Da ilnapolista.it

Il Messaggero racconta dei tafferugli tra ultras nel prepartita di Lazio-Roma. Ci sono stati incidenti all’esterno dello stadio, è stato anche ferito un poliziotto. A preoccupare sono soprattutto gli ultras del West Ham, gemellati con quelli della Lazio, che ieri hanno tentato di aggredire i romanisti e che il quotidiano romano scrive che sono rimasti in città perché hanno l’intenzione di provocare scontri anche a Napoli, in occasione di Italia-Inghilterra.

Il Messaggero scrive:

“La miccia fuori dal campo si è accesa prima del fischio iniziale. Durante l’afflusso di tifosi all’altezza del Ponte della Musica, i sostenitori della Lazio insieme con alcuni tifosi del West Ham – gemellati da sempre con i biancocelesti – hanno rischiato di venire in contatto con i romanisti. Pericolo sventato dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine”.

L’arrivo dall’estero di gruppi gemellati con le due tifoserie era temuto già alla vigilia. La Digos indaga da giorni sulle commistioni tra tifoserie a livello internazionale. Il furto dello striscione dei Fedayn da parte dei tifosi della Stella Rossa di Belgrado, il 4 febbraio, e gli scontri a Napoli con i 600 tifosi dell’Eintracht Francoforte supportati da quelli dell’Atalanta hanno fatto scattare l’allarme.

“Tutti elementi questi, che hanno fatto scattare l’allerta massima per la stracittadina. In particolare i servizi straordinari attivati dal Viminale, si sono concentrati sulle tifoserie gemellate. In questo caso, i tifosi inglesi del West Ham. In duemila sono attesi giovedì prossimo per la partita di qualificazione agli Europei contro l’Italia che si giocherà a Napoli. La frangia più estrema ha però anticipato l’arrivo facendo tappa ieri all’Olimpico. E

tra gli ultras stranieri, vicini alla Lazio, ieri c’erano anche presenze da Sofia (Levski) e da Madrid (Real). Per i giallorossi invece sono arrivati da Zagabria (Dinamo) e dall’Atletico di Madrid”.

Anche il Corriere dello Sport scrive di pericolo scontri a Napoli, in occasione di Italia-Inghilterra.

“Insomma, tensione minima considerando anche il pericolo estero, collegato ai gemellaggi delle due tifoserie e che era considerata la principale minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico. L’attività di prevenzione e di intelligence ha invece bloccato il rischio di una guerriglia che avrebbe potuto coinvolgere altri gruppi di tifo organizzato attesi nella capitale: come quelli del Levski Sofia, del Real Madrid e del Wisla Cracovia, tifoserie legate al mondo biancoceleste. O sostenitori della Dinamo Zagabria, del Panathinaikos e dell’Atletico Madrid invece gemellate con i giallorossi. Si temeva anche un possibile scontro tra tifosi serbi della Stella Rossa (presenti in città secondo le informazioni degli investigatori) e i romanisti dopo il furto dello striscione del gruppo Fedayn e l’aggressione a piazza Mancini del 4 febbraio scorso.

Qualche felpa anche del West Ham è stata intravista nei tafferugli vicino Ponte della Musica (gli inglesi sono legati alla Curva Nord), a ricordare la minaccia che potrebbe invece ancora concretizzarsi nella gara della prossima settimana a Napoli tra Italia e Inghilterra. Lo sguardo del ministero dell’Interno è rivolto già alla gara di giovedì prossimo quando oltre duemila tifosi inglesi saranno in Italia: si teme che qualcuno possa anche anticipare il viaggio per dare vita a una nuova guerriglia urbana come accaduto a Napoli con i tifosi dell’Eintracht Francoforte”.

Stanotte anche il Times e il Daily Mail hanno lanciato l’allarme su Italia-Inghilterra, dando notizia di una e-mail ricevuta da Garford Beck uno degli organizzatori della partita organizzata per venerdì tra tifosi inglesi e tifosi italiani. Beck ha dichiarato di aver ricevuto una e-mail di minacce da Napoli, dagli ultras napoletani. E di aver prontamente avvisato sia la federazione inglese che quella italiana. Il Times scrive che la partitella tra tifosi sarà annullata. Restano le forti preoccupazione per la gestione dell’ordine pubblico, a maggior ragione dopo la giornata di guerriglia con l’arrivo a Napoli degli ultras dell’Eintrach Francoforte. Scrive il Times che la Figc si è dichiarata molto preoccupata per queste minacce via e-mail da Napoli.

