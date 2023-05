RADRIZZANI, RADDRIZZA LA SAMP! FUMATA BIANCA NELLA NOTTE: LA SAMPDORIA CEDUTA A RADRIZZANI E MANFREDI - L’ATTUALE PATRON DEL LEEDS E IL SUO SOCIO, ATTRAVERSO IL FONDO GESTIO CAPITAL, HANNO CONVINTO IL CDA CON UNA OFFERTA DA 75 MILIONI - LA PRIMA SCADENZA DA RISPETTARE SARÀ IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DEI TESSERATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2023, DA EFFETTUARE ENTRO MARTEDÌ 30 MAGGIO…

Fumata bianca, finalmente. La Sampdoria passa ad Andrea Radrizzani e a Matteo Manfredi, attraverso il fondo Gestio Capital, che ha fatto da asset manager dell’intera operazione, insieme ad Aser e QSI come investitori. Superata, quindi, l’offerta presentata da Alessandro Barnaba (e rimodulata più volte nel corso delle trattative negli ultimi mesi).

L’attuale patron del Leeds, insieme al socio Manfredi, entrati sulla scena come competitor solo in tempi recenti, hanno convinto il CdA, le banche creditrici e gli advisors (PwC e Banca Lazard) con la loro proposta, giudicata la più congrua relativamente alla ristrutturazione del debito e all’esposizione della Samp nei confronti di alcuni istituti di credito, oltre che di una miriade di creditori a livello locale. I quali, rispetto alla proposta iniziale (che prevedeva un rientro del 35% delle somme a loro dovute), potranno recuperare una cifra ben maggiore, salvando le attività di ciascuno e potendo proseguire le loro attività.

Salva, dunque, la società blucerchiata, con una operazione che si chiude in extremis e che verrà formalizzata presumibilmente nell’assemblea degli azionisti riuniti in seconda convocazione (la prima, ieri pomeriggio, era andata deserta) nella giornata di lunedì, presso la sede di Corte Lambruschini. Già nelle prossime ore, invece, si attende la ratifica degli accordi con l’attuale patron Massimo Ferrero, azionista di riferimento del club con il 55% delle quote. La proposta di Manfredi e Radrizzani è stata giudicata vincente anche perché consente di “liberare” la Samp dal trust in cui era stata inserita tempo addietro, attraverso un esborso di una trentina di milioni, necessari all’ormai quasi ex patron per risolvere i suoi contenziosi legati ai concordati romani ancora aperti.

I PROSSIMI PASSI — La prima scadenza da rispettare sarà il pagamento degli stipendi dei tesserati del primo trimestre 2023, da effettuare entro martedì 30 maggio, anche se qui era venuto in aiuto della Samp l’anticipo di una parte del paracadute per le retrocesse concesso dalla Lega nei giorni scorsi. Poi bisognerà dedicarsi all’allestimento della nuova rosa che necessariamente verrà di fatto rivoluzionata, considerando anche i tanti giocatori in prestito presenti nel gruppo attuale, per consentire un’immediata risalita in Serie A.

