Estratto dell'articolo Agostino Gramigna per il “Corriere della Sera”

Quello di Samuel Eto’o è un caso unico. Almeno nel mondo del calcio. Non risulta ci sia un altro calciatore che possa vantare il suo record: tre i figli che gli chiedono gli alimenti e che lui rifiuta di pagare, in tutto o in parte, ignorando le sentenze che lo obbligano a farlo. A recapitargli l'ultima querela è stata Annie, 21 anni, [...] nata da un rapporto che Eto’o ha avuto con una donna sarda.

[...] Eto’o, nonostante avesse l’obbligo di versare 10 mila euro al mese per il mantenimento (sentenza confermata in appello nel 2015 e poi diventata definitiva), si sarebbe «sempre sottratto agli obblighi genitoriali». La figlia non è economicamente indipendente ed è mantenuta dalla madre che con difficoltà riesce a garantirle una vita dignitosa. «Con lei — si legge ancora nella denuncia — non ha mai voluto avere rapporti, determinando una fragile situazione psicologica, essendole mancata la figura paterna, e una condizione di difficoltà economica». [...]

Nel marzo 2015 sua madre, Anna Barranca, è andata in tribunale perché l’ex calciatore non gli pagava il dovuto. Un giudice in Italia aveva stabilito per il mantenimento della figlia un pagamento di 10.000 euro al mese. Eto’o non rispettò la sentenza e fu condannato a tre mesi di carcere. Con la speranza di vedersi ridotta la pena, l’ex calciatore promise che avrebbe pagato. Ma non mantenne la parola. Così fu nuovamente denunciato[...]

Eto’o è finito pure nel mirino della giustizia spagnola. Un’altra figlia lo ha accusato di non pagare il mantenimento. Secondo quanto stabilito da un tribunale, avrebbe dovuto versare 1.400 euro al mese a Erika do Rosario Nieves, figlia legalmente riconosciuta nel febbraio del 2022. Secondo El Diario de Sevilla , per lui è stata chiesta una condanna di un anno di reclusione, oltre al pagamento di circa 90.000 euro. «Continua a sfidare la giustizia — ha dichiarato la scorsa estate l’avvocato della ragazza —. La situazione economica di Erika è molto difficile mentre Eto’o vive nel lusso». Il terzo figlio si chiama Etienne Eto’o ed è un calciatore. È stato più fortunato delle sue sorelle: il padre ha rispettato i suoi obblighi finanziari. Ma in modo altalenante.

