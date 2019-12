“LA FERRAGNI GUADAGNA MILIARDI MA NON SA FARE NIENTE” - GIANCARLO MAGALLI NON HA PRESO L’INFLUENCER: “È UNA BRAVA IMPRENDITRICE, MA LA SUA MERCE È SE STESSA. CHIARA BIASI NON SI ALZA NEMMENO DAL LETTO PER 80MILA EURO? SECONDO ME PER 800 EURO LEI ALLE SETTE E MEZZO È GIÀ VESTITA” - “IO SONO PADRE DI FASHION BLOGGER, MIA FIGLIA STA CRESCENDO MA L’AFFITTO LO PAGO IO…”