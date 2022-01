“IL GREEN PASS E I VACCINI VANNO RIPENSATI” – IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE PIERPAOLO SILERI VUOLE RIVEDERE IL CERTIFICATO VERDE: “VA RIMODULATO IN COINCIDENZA CON LA FINE DELLO STATO D’EMERGENZA. NON DICO DI FARLO SCOMPARIRE” – “SERVONO DATI COMPLETI SULLA MORTALITÀ. DA NOI IL CONTEGGIO AVVIENE IN BASE ALLA SCHEDA ISTAT IN CUI ANCHE IL COVID VIENE INSERITO. A OGNI MODO C’È UN ECCESSO DI MORTALITÀ SUPERIORE AI DATI UFFICIALI. NON SEMPRE IL COVID HA DETERMINATO L’EVENTO…”