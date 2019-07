LORELLA CUCCARINI PIPPO BAUDO HEATHER PARISI

PARISI VS CUCCARINI, NUOVO ROUND – DOPO L’ANNUNCIO UFFICIALE DI LORELLA A “LA VITA IN DIRETTA”, L’EX AMICA/COLLEGA HEATHER TWITTA VELENOSISSIMA: “NON SCHERZIAMO, PER AVERE LA CONDUZIONE SULLA TV PUBBLICA NON BASTANO UN PAIO DI DICHIARAZIONI SOVRANISTE. PERÒ, DI QUESTI TEMPI, AIUTANO. MOLTO”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/parisi-vs-cuccarini-nuovo-round-ndash-dopo-rsquo-annuncio-ufficiale-208221.htm

PARISI: "CUCCARINI? SO IO PERCHÉ LAVORA IN RAI". BAUDO: "VI SPIEGO DOVE NASCE TANTO ODIO"

Da www.tiscali.it

PARISI,CUCCARINI

Una rivalità che dura da qualche decennio e che non si placa. Fra molti veleni. E' da sempre così il rapporto tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. E di fronte alla notizia che Lorella torna a lavorare nella Rai in quota Lega-5Stelle, la ballerina americana twitta al vetriolo: "Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto. #heatherparisi #sovranismo".

PARISI, VAFFA ALLA CUCCARINI

La rivalità fra le due è riesplosa con il programma Nemicamatissima, che le vedeva comprimarie sulla Rai. La Parisi ha accusato di aver avuto i suoi spazi e numeri messi in secondo piani e tagliati, rispetto a quelli della Cuccarini. A spiegare tanta tensione fra le due è stato colui che le ha lanciate entrambe, Pippo Baudo su Tv Sorrisi e Canzoni: "Heather l’ho creata io. Alla fine degli anni ’70 era in vacanza in Calabria dove vivevano i suoi parenti. Le feci un provino. Era un po’ grassottella ma bravissima".

HEATHER PARISI VS LORELLA CUCCARINI E RITA PAVONE

In quel corpo di ballo c'era una ballerina italiana, molto brava, impossibile non notarla, e più giovane di cinque anni. Baudo se ne accorse e la lanciò. Era Lorella Cuccarini. La reazione fu avvelenata: "Lei non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella: 'Io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballerinetta disse. Non ho potuto farci niente". Da allora è guerra senza quartiere.

HEATHER PARISI LORELLA CUCCARINI

Poi ci sono le parole di Presta contro Heather Parisi. "Questa è la storia di Lucio e non di Presta. Racconto la metà di me che non si vede". E nel libro Nato con la camicia, il potente manager televisivo Lucio Presta, marito di Paola Perego, non solo si svela in modo inedito ma parla anche dei numerosi personaggi alla cui fortuna ha contribuito, ma pure di quelli che rischiava di farsi sfuggire, come Bonolis. Ma a far scalpore sono le sue dichiarazioni su Heather Parisi, di cui si occupa come fa della sua maggiore rivale, Lorella Cuccarini. Una persona, la Parisi, che Presta non esita a definire "una persona malata".

lorella cuccarini heather parisi

La malattia della Parisi, stando a quanto dichiarato da Presta in un live ospitato da AdnKronos, "è una tipica sindrome dei nostri tempi, il complottismo compulsivo". Ancora nelle parole di Lucio Presta: "Vede che il mondo è quasi sempre schierato dalla parte opposta a dove si trova lei. Non era così, ho cercato di dirglielo con parole dolce e non ci sono riuscito. Poi lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare non a me ma ai miei figli, che l’hanno chiamata zia per tutta la vita, e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un’aula di tribunale. E lì che sta".

heather parisi lorella cuccarini

“HEATHER PARISI È MALATA” – LUCIO PRESTA ATTACCA LA BALLERINA IN UN'INTERVISTA ALL'ADNKRONOS: “SOFFRE DI COMPLOTTISMO COMPULSIVO E HA FATTO UNA COSA CHE NON DOVEVA AI NOSTRI FIGLI”. NON MANCA LA RISPOSTA DI ''HATER'', ORMAI SENZA FRENI

LORELLA CUCCARINI HEATHER PARISI

https://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/ldquo-heather-parisi-nbsp-malata-rdquo-ndash-lucio-presta-si-200706.htm

HEATHER PARISI SCRIVE RISPONDE A LUCIO PRESTA: “COSA NON SI FA PER VENDERE UN LIBRO… HA BEN CHIARA L’IMPORTANZA DEL MARKETING E HA ANCHE IL GUSTO PER L’IPERBOLE, MA APPLICA ENTRAMBI CON LO STILE DEL PARVENU”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fermi-tutti-heather-parisi-scrive-dagospia-risponde-lucio-presta-che-200965.htm

cuccarini carra parisi cuccarini