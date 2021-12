DAVD PARENZO COMMENTA LA SCOMPARSA DEL CARROZZIERE NO VAX DE LA ZANZARA MORTO DI COVID - "IL COMPLOTTISMO NON SI PUO’ ELIMINARE DALLA SOCIETA’. SPERO CHE LA SUA FINE CONVINCA GLI IRRIDUCIBILI. QUELLI CHE MI FANNO PAURA SONO GLI INTELLETTUALI, POLITICI O GIORNALISTI, CHE METTONO IN DUBBIO L'EFFICACIA DEI VACCINI. E POI SE GLI CHIEDI SE SONO IMMUNIZZATI NON TE LO VOGLIONO DIRE. PERCHÉ…” – SUI SOCIAL COMMENTI BEFFARDI E ADDII AL VELENO: “NON DOVEVANO CURARLO”

VIRGINIA PICCOLILLO per il Corriere della Sera

mauro da mantova 2

È morto lunedì, colpito da una polmonite bilaterale, «Mauro da Mantova», no vax convinto, noto al pubblico radiofonico per gli scontri in diretta con David Parenzo, nel programma La Zanzara di Radio24. Maurizio Buratti, 61 anni, ex carrozziere, negazionista del virus, aveva sempre respinto l'idea di vaccinarsi . E, una volta contagiato, si era anche vantato di aver fatto da «untore» in un blitz al supermercato con la febbre a 38 e la mascherina sotto il mento.

In ospedale, a Borgo Trento di Verona (e non a Mantova «dove sono comunisti», aveva detto ), era arrivato in ritardo, convinto dal co-conduttore del programma, Giuseppe Cruciani. E all'inizio aveva rifiutato di essere intubato. È stato trasferito in terapia intensiva «già in condizioni disperate», ha riferito il direttore del reparto. Con David Parenzo, l'altro conduttore de La Zanzara , si erano scontrati, derisi, insultati ferocemente. Ma a dare la notizia è stato proprio lui twittando: «Riposa in pace vecchio complottista».

mauro da mantova

Spiega Parenzo: «Al di là della sua fine drammatica, che non mi ha lasciato indifferente, in realtà io penso che lui sia una vittima. Non solo di se stesso» . E aggiunge: «Quelli che davvero mi fanno paura sono i cosiddetti intellettuali, politici o giornalisti, che mettono in dubbio l'efficacia dei vaccini. E poi se gli chiedi se sono immunizzati non te lo vogliono dire. Perché in realtà lo sono tutti. E a loro la gente crede di più che al vecchio carrozziere».

mauro da mantova 5

Maurone a La Zanzara era arrivato da sé, telefonando a quella trasmissione che Parenzo definisce «la colonscopia dell'Italia, ritratto sociologico di una parte del Paese che esiste». «Quando ha chiamato, come accade per altri, Giuseppe ed io abbiamo intuito quel suo lato grottesco che era anche autentico», ricorda. Opposti i commenti sui social. Dal «ciao ovunque tu sia» di Cruciani ad altri invece beffardi. «L'impatto emotivo è molto forte, lo vedo dai messaggi che ci arrivano, e spero che la sua morte serva a convincere gli irriducibili», auspica Parenzo.

E a chi commenta, cinico, che «non dovevano curarlo», replica: «Invece sì. A parte una quota di delirio, i no vax vanno curati, rassicurati e informati. Sono vittime delle proprie legittime paure e di chi le solletica per interesse. Si creano una bolla e credo che la morte di Mauro possa aiutare a bucare proprio quella bolla».

