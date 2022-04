ORA CHE SILVIO NON È PIÙ SCAPOLO, BASTA ZOCCOLETTE! – BERLUSCONI HA FATTO UN AFFARE: LA SUA IMMOBILIARE DUEVILLE HA VENDUTO UN MAXI APPARTAMENTO IN VIA DELLE ZOCCOLETTE, A ROMA, RIUSCENDO A INCAMERARE UNA PLUSVALENZA DI 700MILA EURO! – BECHIS: “L'IMMOBILE, CHE QUALCHE IRONIA AVEVA SUSCITATO PER LA COLLOCAZIONE TOPONOMASTICA, ERA STATO SOPRANNOMINATO “VILLA ZOCCOLETTE” ED ERA STATO ACQUISTATO PER 1,7 MILIONI DI EURO NEL 2016 DAL PRECEDENTE PROPRIETARIO, MASSIMO MARIA BERRUTI, PARLAMENTARE DI LUNGO CORSO DI FORZA ITALIA. ORA È STATO ACQUISTATO PER 2,4 MILIONI DI EURO DA…”