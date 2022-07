STASERA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI COMUNICHERANNO AL POPOLO ITALIANO, CON UN COMUNICATO CONGIUNTO, LA DECISIONE DI SEPARARSI IN MODO CONSENSUALE

LA FAVOLA TOTTI & ILARY ALLE BATTUTE FINALI? - IL 5 FEBBRAIO SCORSO, DURANTE UNA GITARELLA FAMILIARE AL LAGO DI CASTEL GANDOLFO, SAREBBE ESPLOSO L’ENNESIMO LITIGIO TRA L’EX CAPITANO DELLA ROMA E LA CONDUTTRICE DEL BISCIONE – A SETTEMBRE 2021, QUANDO TOTTI HA FESTEGGIATO 45 ANNI, LEI NON C’ERA - NEL CORSO DI UNA RECENTE INTERVISTA A ‘’F”, ILARY HA SIBILATO: “TROVO SEXY LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE. ANCHE DI POTERMENE ANDARE DA UN GIORNO ALL’ALTRO. LE COSE CON FRANCESCO FUNZIONANO, MA NELLA VITA NON SI SA MAI, TUTTO PUÒ CAMBIARE. IO VOGLIO ESSERE INDIPENDENTE E NON ESSERE APPESA A UN UOMO”

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/favola-totti-amp-ilary-battute-finali-febbraio-scorso-300483.htm

DAGOSPIA SGANCIA LA BOMBA DI GOSSIP: ILARY BLASI E TOTTI VICINI ALLA SEPARAZIONE

Giada Oricchio per Il Tempo del 23 febbraio 2022

COPERTINA OGGI - 24 FEBBRAIO - 3 MARZO 2022

Francesco Totti e Ilary Blasi smentiscono le voci di una presunta crisi matrimoniale con tanto di terzi incomodi, ma Dagospia, il sito dello scoop, replica. Ieri pomeriggio, Francesco Totti, felpa con codice fiscale, volto tirato e afflitto, “da prigioniero di guerra”, ha invocato (o “mandato un avviso ai naviganti”) rispetto per i tre figli minori e liquidato come “fake news” le indiscrezioni in una serie di storie Instagram ripostate dalla moglie.

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – ha detto l’ex Capitano della Roma -. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini. E i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire. Poi è andato a cena con Ilary e i bambini, si sono lasciati paparazzare da una siepe di fotografi, hanno bofonchiato che non è vero niente e si sono dileguati nella secca e frizzante notte romana.

meme sulla rottura tra francesco totti e ilary blasi

Ma Dagospia non ci sta e rilancia: “Totti ha smentito in un video (peccato che non smentisca un bel niente). L’ex capitano della Roma si limita a suggerire ai media di 'fare attenzione' (che è, una minaccia?), perché di mezzo ci sono dei bambini, e 'i bambini vanno rispettati'. Nessun riferimento al suo grande amore per Ilary, né alla nuova fiamma, Noemi Bocchi (l’ipotetica fiamma secondo alcuni quotidiani, nda)”.

i tweet sulla rottura tra ilary blasi e francesco totti 6

Il sito fondato da Roberto D’Agostino si è concesso una coda velenosa: “Consigliamo al Pupone di cambiare social media manager, vista la qualità delle inquadrature delle stories. E visto che c’è, magari può trovare anche uno "stylist" che gli suggerisca di indossare qualcosa di meglio della tamarrissima felpa con il codice fiscale stampato sopra. Magari anche la moglie gradirebbe...”.

Intanto il video non ha calmato le acque, anzi. Dopo lui, lei, l’altra, sarebbe spuntato anche l’altro “un attore molto somigliante a Totti” scrivono diverse testate giornalistiche.

ARTICOLI CORRELATI