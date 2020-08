E BIDEN MUTO – VIDEO: TRUMPONE ILLUMINA IL CIELO DI WASHINGTON CON IL SUO NOME NEI FUOCHI D’ARTIFICIO! IL GRAN FINALE DELLA CONVENTION REPUBBLICANA DALLA CASA BIANCA CHE SEMBRAVA LA TRUMP TOWER: CARTELLONI OVUNQUE E LA FAMIGLIA ALLARGATA SORRIDENTE E FELICE (TRANNE MELANIA). IL CONFRONTO CON “SLEEPY JOE” E LA NOIOSISSIMA CONVENTION DEMOCRATICA È IMPIETOSO - VIDEO

DAGONEWS

FUOCHI D'ARTIFICIO CON LA SCRITTA TRUMP 2020 A WASHINGTON

Ieri c’è stato il gran finale della convention repubblicana e Donald Trump ha fatto quello che sa fare meglio: imbastire uno show grandioso, cafone e super kitsch. Il tutto direttamente dalla Casa Bianca, che finora non era mai stata utilizzata da un presidente uscente per la campagna elettorale. C’era tutta la famigliola sorridente e felice intorno al tycoon (tutti tranne Melania, che ha guardato malissimo Ivanka) e cartelloni giganti che manco alla Trump Tower.

cartelloni trump alla casa bianca

Fino alla conclusione in grande stile, con i fuochi d’artificio che hanno illuminato la notte di Washington con la scritta Trump 2020. Altro che i video-collegamenti e i discorsi soporiferi di Joe Biden e compagnia dormiente!

Con le manifestazioni “Black Lives Matter” e la guerriglia per strada “The Donald” sta risalendo nei sondaggi. E se l’economia si riprende prima di novembre – i dati horror del tracollo del pil di ieri sono comunque sopra le aspettative – potrebbe vincere di nuovo. Una manina potrebbe dargliela la Fed, che ieri ha deciso per una svolta espansiva di politica monetaria mai vista prima.

