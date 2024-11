Barbara Costa per Dagospia

Ragazze arrapate e rampanti, ma pure milf carenate, fatevi sotto: c’è un nuovo miliardario da accalappiare, è mezzo americano, figo, biondo, ha gli occhi blu, e si chiama Barron William Trump! Lui, il first son USA secondo atto, il figlio del Trumpone, il suo quinto e ultimo capolavoro. 2 metri e 1 cm per un 18enne che però stavolta col cavolo che se ne sta con mamma e papà a rompersi l’anima in quella "catapecchia" della Casa Bianca: ma che, siamo matti!? Barron è matricola alla Stern of Business della New York University, e lui rimane a vivere a New York, e ciao ciao barbosa Washington!

barron trump diploma

E se dico "catapecchia" alla Casa Bianca, è perché la voglio vedere cogli occhi di Barron: la dimora del Presidente USA è sontuosa, ma non regge mica il confronto con lo sfarzo esasperato della Trump Tower: è qui, al 66esimo piano (e 67esimo e 68esimo) della Trump Tower, che è cresciuto Barron. Per lui gli stucchi e i marmi e l’oro 24 carati che intonsa ogni cosa, persino le posate, gli utensili, suppellettili… è panorama usuale, è abitudine di vita!

donald trump melania e barron

È riduttivo dire che Barron è nato con la camicia, o col cucchiaino d’argento in bocca. Lui, neonato, è stato dai genitori adagiato in una carrozzina d’oro, una roba kitsch che i Trump manco hanno pagato: gli è stata regalata dalla anchorwoman Ellen DeGeneres, al baby shower di Melania! Chissà gli altri doni! Altro che scorta di pannolini!

barron trump ieri e oggi

E però il culetto al piccolo Barron non glielo ha pulito mai il papà (con la fobia dei germi che ha!) e nemmeno le tate: per volere di Melania, Barron è stato con lei fino alla 1a elementare. Barron è trilingue, inglese, sloveno e francese. Lui è stato un figlio stravoluto. E programmato. Trump s’è vantato di aver impollinato Melania la prima volta che ci hanno provato, ad avere un figlio.

maddie ex fidanzata barron trump

Mentre Melania si vanta di aver cresciuto Barron “spalmandogli crema idratante al caviale dopo il bagnetto!”. Il nome Barron l’ha imposto Trump. Perché Barron è lo stesso Trump, che usava tale alias con i media quando, da magnate, si faceva da sé da ufficio stampa (Melania chiama il figlio “Little Donald”). Barron ha fatto il suo ingresso mediatico a 2 mesi, ospite in tv da Oprah Winfrey.

Quando Trump ha vinto la Casa Bianca per la prima volta, Barron aveva solo 10 anni. Nonostante fosse così piccolo, è stato per 4 anni infangato delle peggiori cattiverie, e indovinate da chi? Dai webeti nullafacenti, falliti e orridi da prendersela con un bambino. A lungo, a Barron, via social, è stato "diagnosticato" l’autismo. Ed è stato messo in dubbio fosse etero o no. Come se fosse un problema! Ma quant’è imbecille, certa gente!? Il tutto sotto i video di lui che scende dall’Air Force One con mamma e papà.

barron trump elezioni 2024

Come membro della gen Z, Barron è un nativo digitale. A 10 anni si è preso uno spavento madornale: ha visto in rete il video della comica Kathy Griffin che decapitava un finto Trump. Col preciso obiettivo di colpire Trump, per tutto il suo I mandato in parecchi non si sono fatti scrupolo di attaccare il minorenne Barron.

Sicché ecco che è uno "scandalo" che Melania si sia trasferita alla Casa Bianca ben 6 mesi dopo che suo marito vi governava, e solo perché Melania ha deciso che Barron, allora in 5a elementare, terminasse l’anno nella stessa scuola. E ecco che è uno "scandalo" che Melania dopo iscrivesse Barron alla St. Andrew’s, quando tutti i figli dei presidenti USA vanno alla Sidwell. Ci sono andate pure le figlie dei "belli e bravi" Obama! Vi risulta che ai Trump freghi un caz*o degli Obama!?

trump family

I malevoli non la smettono e c’informano sicuri che Trumpone abbia litigato con Barron che se ne va alla New York University invece di andare nella stessa università di papà e della sorellona Ivanka, la Wharton. Balle. Com’è falso il disinteresse di Barron verso la politica. Barron ha declinato la nomina a delegato statale della Florida alla convention repubblicana 2024. Giusto, che se ne fa?

È una nomina buona per la gloria. In queste elezioni Barron ha fatto campagna attiva a favore del padre creando una web task force che con l’apporto di youtuber e Twicht gamer, ha fatto arrivare al padre quanti più voti della gen Z. In Italia, ma non solo, hanno preferito elogiare la campagna pro Harris di un altro rampollo, Jack Schlossberg, 31enne nipote diretto di John F. Kennedy (è il figlio di Caroline). Ma sentite un po’: le elezioni le ha stravinte Donald + Barron, o Kamala + nipote di Kennedy?

barron trump

Barron non è un tipo riservato, di più! Meno male che parlano le sue ex, tipo una, Maddie, che su Tik Tok racconta che lei è stata la prima ragazza di Barron: nella stessa classe alle elementari, si sono messi insieme alle medie, e si sono lasciati con lui che se ne è andato in Florida a frequentare le superiori. In questo momento, Barron, è impegnato? Sì, il suo flirt attuale dicono sia Klara Jones, modella, più grande di lui di due anni. Ragazze, la concorrenza è enorme, e segnatevi questo: la ricchezza personale di Trump Sr. è stimata tra i 6 e i 10 miliardi di dollari. Diviso 5, quanto fa?

