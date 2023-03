IL CONTE DISPREZZATO - TIFOSI, STAMPA, SOCIETÀ E GIOCATORI SCARICANO "ANDONIO" DOPO L'ELIMINAZIONE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS CONTRO IL MILAN - I SUPPORTER DEGLI "SPURS" RECLAMANO A GRAN VOCE IL RITORNO DI MAURICIO POCHETTINO - L'ALLENATORE ERA STATO INGAGGIATO DAI LONDINESI PER RIPORTARE UN TROFEO CHE MANCAVA DA 15 ANNI, MA DOPO 16 MESI E PIÙ DI 160 MILIONI SPESI SUL MERCATO, IL SUO MATRIMONIO CON GLI "SPURS" SEMBRA ESSERE ARRIVATO AL CAPOLINEA… - VIDEO

antonio conte tottenham milan

Estratto dell'articolo di Matteo Zorzoli per www.eurosport.it

Dopo l'eliminazione agli ottavi Antonio Conte si presenta nella pancia del Tottenham Hotspur Stadium con la testa già ad un futuro lontano dal Nord di Londra, e non lo nasconde davanti ai giornalisti italiani e inglesi. […]

antonio conte 5

Ma quello che fa più scalpore è che stampa, giocatori e ora anche tifosi non sono più dalla sua parte. Dopo un anno e mezzo di contratto […]la panchina trema e al triplice fischio, […] da buona parte dei supporter Spurs si alza il vecchio coro dedicato a Mauricio Pochettino, l'onta peggiore tra le mura di casa. “Dopo essersi rialzato dal suo capezzale, viene abbandonato anche dai suoi stessi tifosi dopo 16 mesi di regno insipido” (The Sun)

antonio conte 6

A niente è servita la campagna faranoica, più di 170 milioni di euro investiti dalla proprietà. Conte forse per la prima volta nella sua carriera ha fallito in un top club. Chiamato dal Tottenham per arricchire un palmares impolverato da 15 anni - l'ultimo trofeo è la Coppa di Lega della stagione 2007-08 sotto la gestione Juande Ramos -, l'ex Inter si è arreso: "Magari mi mandano via prima che finisca la stagione. Le vittorie non si inventano. Bisogna lavorare, costruire, capire…".

antonio conte 2

[…] C'è poco da girarci attorno: il suo matrimonio con il Tottenham è arrivato al capolinea e la nostalgia dell’Italia e soprattutto della famiglia (moglie e figlia sono rimaste a vivere a Torino) completa un quadro già visto: dopo la Premier sarà di nuovo Serie A come accadde, dopo un anno sabbatico, da Chelsea a Inter? Nella presentazione della gara di andata al Meazza, lo stesso allenatore non aveva chiuso la porta. Staremo a vedere.

