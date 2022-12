ASCENDENTE BRANKO – LE PREVISIONI 2023 DEL RE DEGLI ASTROLOGI PER IL SEGNO DELLO SCORPIONE: “BENVENUTI IN QUESTO 2023 UN PO' FOLLE, ECCITANTE, COMPLICATO, CONTRADDITTORIO. SI PARTE SU QUESTO TONO GIÀ DA GENNAIO. IL CIELO NON È NIENTE MALE. CI SONO, È VERO, I SOLITI URANO E SATURNO IN QUADRATURA, CON IL PRIMO CHE SI DIVERTE A METTERVI ALLA PROVA PER CAPIRE CHI LA VINCE, SE LUI O VOI, E IL SECONDO CHE VI TIENE D'OCCHIO A OGNI PASSO. OTTOBRE È IL MESE DELLA VOSTRA LIBERAZIONE” – LE AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

OROSCOPO BRANKO 2023 – SCORPIONE

Da “Chi”

GENNAIO

Benvenuti in questo 2023 un po' folle, eccitante, complicato, contraddittorio. Si parte su questo tono già da gennaio. Il cielo non è niente male. Ci sono, è vero, i soliti Urano e Saturno in quadratura, con il primo che si diverte a mettervi alla prova per capire chi la vince, se lui o voi, e il secondo che vi tiene d'occhio a ogni passo. Ma Venere - che pure è contraria e raggiunge Saturno il 3 - non è niente male. L'Epifania è un giorno di coinvolgenti delizie in questo senso... Il settore più interessante, però, è quello pratico. Mercurio insiste nel vostro amico Capricorno, passa e ripassa, vi offre occasioni eccellenti. Per la forma fisica, tenete d'occhio i giorni di cambio di Luna (21 e 28): potreste soffrire di crisi d'ansia, problemi articolari, sinusite.

FEBBRAIO

È un mese d'amore. Venere è languida, un fascio di emozioni Ma siete pur sempre Scorpione. e quel Marte in Gemelli è un po’ troppo simile a voi, sensualissimo ma pericoloso, dotato di un aculeo che a volte punge anche senza un vero motivo. Con queste stelle un po' belle e un po' strane, quindi, la vita affettiva può risultare magnifica.

Urano è sempre pronto a stuzzicarvi dal Toro, Saturno è alla fine del suo transito ma continua a richiamarvi alle vostre responsabilità, il Sole e Mercurio sono ipercritici. I momenti più delicati - anche per la salute - sono il plenilunio del 5 e il vostro Ultimo Quarto del 13; cercate di mantenere la calma, poi arriva San Valentino: non potete provare a essere un po' romantici?

MARZO

Per tutti i segni dello zodiaco, ma in particolare per voi, questo è il mese più importante del 2023. Si dice che marzo è pazzerello, e quest'anno il detto viene rispettato anche nel cielo astrale! Si parte da un primo spostamento importante: martedì 7 alle 14.30, ora italiana, Saturno trasloca definitivamente in Pesci, spingendovi a una maggior serietà nelle relazioni.

Gli artisti del segno non vedono diminuire la propria creatività ma imparano a incanalarla con maggior rigore. Va però segnalata pure la fine del lungo transito in Gemelli del fiero Marte, che riprende il suo moto normale dopo molti mesi di blocco. Un terzo importante evento si riverbera maggiormente sul prossimo mese...

APRILE

Alla fine di marzo si è verificato uno spostamento celeste piuttosto significativo: il passaggio per pochi mesi di Plutone in Acquario, in quadratura. Plutone è uno dei vostri pianeti guida, quindi siete particolarmente sensibili al suo transito. La sua quadratura potrebbe portare una certa ansia, dovuta alla necessità di un cambiamento profondo che non riesce a completarsi.

Questa sottile agitazione in aprile non è dovuta però solo a Plutone. La primavera è caratterizzata da diversi fattori: in particolare, da una sosta di Mercurio in Toro, che si prolunga sino all'inizio di giugno e segnala la presenza di incomprensioni in famiglia. La forma fisica è protetta da Marte, attenti però alle vie respiratorie a fine mese, quando inizia la stagione del Toro.

MAGGIO

Come ogni anno, il mese del Toro vi causa nervosismo, porta qualche scontro nel matrimonio e con i soci, nelle collaborazioni. Quest'anno va registrato l'arrivo nello stesso segno dell'espansivo Giove, il pianeta della legge. Intanto però godetevi quella bellissima Venere, che dal 7 è in Cancro accanto a Marte, intensa e sensuale come piace a voi. La professione risente ancora di ritardi e di una certa difficoltà a ottenere i permessi necessari per i lavori che intendete eseguire. Cercate di non innervosirvi troppo, ma soprattutto non reagite isolandovi. Per quanto riguarda la forma fisica, ricordate che Giove rappresenta il fegato, quindi dovete curare l'alimentazione.

GIUGNO

Anche se il Sole in Gemelli è caldo e simpatico, i primi giorni del mese risultano un po' turbolenti Lunedì 5 Venere raggiunge Marte in Leone per un transito piuttosto lungo, che durerà sino alla prima decade di ottobre. Questo segno estivo non è armonico con il vostro Sole, tuttavia rappresenta il vostro successo personale. Per tutto il suo transito in Leone andrete a caccia di amori proibiti, di trasgressioni, di emozioni forti.

In giugno altri due passaggi astrali domenica 11, risultano molto interessanti: il ritorno del vostro Plutone in Capricorno, in posi zione ottima; e la fine dell'ostilità di Mercurio, che prima passa in posizione neutra ma gentile, e poi diventa amico dopo il solstizio. Con Marte in Leone serve cautela per la forma fisica.

LUGLIO

Se le stelle amorose sono molto trasgressive - Venere per tutto il mese e oltre, Marte per fortuna solo sino a domenica 9 - Saturno, Nettuno e il Sole vogliono vedervi accasati in modo stabile. C'è una persona più grande, o sicuramente più matura di voi, su cui queste stelle amiche hanno messo gli occhi. Voi, però, avete una gran voglia di partire, esplorare, conoscere.

Non indugiate: concedetevi proprio in luglio un'esperienza da soli in viaggio, se ne avete la possibilità. Partite I'11, quando Marte è amico e Mercurio passa in Leone. Al vostro ritorno, affronterete più serenamente gli impegni professionali. Nei primi dieci giorni impegnate le energie nel perfezionare i progetti. Non sarà tutto facile, avete sem- pre Giove, Urano e Venere, che frappongono ostacoli; ma con la vostra intelligenza e abilità potete giocarvela bene.

AGOSTO

Se siete riusciti ad andare in vacanza in luglio, ora potete concentrarvi sul lavoro. Oltre a Marte sino al 26, anche Mercurio è in Vergine, nel settore delle amicizie, degli incontri e delle relazioni sociali. Marte è molto vivace e quindi siete abbastanza intraprendenti anche in amore, anche se più che di unione di anime si tratta di gustose avventure ad alto tasso erotico. Il Ferragosto è molto piccante, la Luna Nuova in Leone scatena la vostra gelosia: volete qualcuno forse più per pun tiglio che per reale interesse.

La forma fisica è abbastanza buona, ma in agosto ci sono tre cambi di Luna (1, 8 e 16) che invitano alla prudenza. Il 31, però, vi riserva un secondo plenilunio pieno di sorprese: e se fosse amore?

SETTEMBRE

Questo mese vi vede molto impegnati nella professione. Mercurio prosegue la sua corsa in Vergine accanto al Sole, e continua a sollecitare la vita di relazione, vi addita la strada del lavoro di gruppo. Questa situazione astrale agevola anche incontri che possono rivelarsi interessanti sul piano affettivo: magari all'inizio sembreranno solo amicizie o relazioni di lavoro, ma dal prossimo mese qualcosa potrebbe sbocciare. Marte è per tutto il mese in Bilancia in posizione nascosta, avvertite quindi una certa stanchezza. Non tralasciate però il movimento fisico.

OTTOBRE

È il mese della vostra liberazione. Quella Venere superba e provocatoria, che pure vi ha molto eccitato in alcune circostanze, lascia il Leone lunedì 9 e passa nel settore degli incontri e delle relazioni con gli altri, quello che vi ha sostenuto di più negli ultimi mesi e che ancora merita attenzione e cura da parte vostra. Venere vi rende simpatici, attraenti, ed è anche possibile che una semplice amicizia si trasformi in amore.

Giovedì 12, Marte, il vostro protettore celeste insieme a Plutone, bussa alla porta del segno, ed è la prima stella a venirvi a visitare in questo 2023! I due pianeti guida in ottobre sono nel vostro spazio zodiacale o in aspetto positivo, e questo vi trasmette una grandissima forza e vi conferisce un fascino straordinario: dovete sfruttarli! La forma fisica è in miglioramento, siate cauti con il plenilunio del 28.

NOVEMBRE

È il mese del vostro compleanno: il vostro anno zodiacale parte il 13, con la Luna Nuova, siete pronti a una nuova stagione di sfide da vincere. L'amore rimane coinvolgente e sensualissimo la prima settimana, poi l'attenzione si sposta sul campo pratico, che è molto forte. I pianeti in Sagittario - inizia Mercurio il 10, poi seguono il Sole il 22 e Marte il 24 - parlano di trattative, compravendite, affari.

È un momento interessante per acquistare casa: lo tengano presente i giovani che pensano di lasciare la famiglia d'origine per trovare una propria indipendenza. È un momento propizio per chiedere un mutuo, girate più banche per scegliere l'offerta migliore. Data la vostra indole, tutto questo vi annoia: voi piace agire d'impulso e se ci state a pensare troppo vi scoraggiate; in questo caso, però, cercate di non farvi smontare...

DICEMBRE

Prosegue l'onda positiva nel campo pratico, e le possibilità che avete di realizzare i vostri progetti sono ancora maggiori di quelle del mese appena tra- scorso. Le stelle in Sagittario danno gambe ai vostri disegni. c'è un grande fermento: andate, venite, guardate, confrontate, contrattate, non vi fermate mai. Martedì 12 si prospetta un’”opportunità di guadagno. Anche se siete molto impegnati sul versante pratico e professionale, non dimenticate la vita affettiva: in dicembre si annuncia un’altra visita planetaria che riuscirà sicuramente gradita, ossia quella di Venere, l' astro dell'arte, della bellezza e dell'amore, che mancava dal vostro cielo da più di un anno.

Gli incontri, le amicizie affettuose, le sintonie percepite ma non pienamente sbocciate possono ora trovare una loro tenera evoluzione, con l'Ultimo Quarto del 5, con lo struggente Primo Quarto del 19. con la vostra Luna nel weekend del 9 e 10, con il plenilunio del 27. A Natale brilla una Luna allegra che un po' vi somiglia. Auguri!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

SCORPIONE-ARIETE

Si amano sempre e comunque, attratti come ferro dalla calamita marziana. Ma quest'anno potrebbero disallinearsi: l'Ariete è troppo sprint, il plutoniano sulla difensiva con l'aculeo pronto. Da agosto, Venere prova a risolvere.

SCORPIONE-TORO

Sono divisi da mezzo zodiaco e, nel 2023, da Urano e da Giove, per non parlare di Venere. Saturno però li grazia, e non è poco. Se il Toro si dimostra generoso e lo Scorpione non schizza veleno, l'accordo si può fare.

SCORPIONE-GEMELLI

II Marte sexy del Gemelli apre il 2023 con eros ad alto voltaggio, lo Scorpione non resiste. A marzo Saturno libera il plutoniano e mette in crisi il figlio di Mercurio, mentre maggio crea un po' di grattacapi. Si ameranno?

SCORPIONE-CANCRO

Insieme sono super, gli astrologi lo sanno e loro pure. Nel 2023, però, questa coppia emotiva e turbolenta vede il Cancro sereno e lo Scorpione un po' nervo so, quindi pericoloso. Saturno pone l'alternativa: altare o arrivederci.

SCORPIONE-LEONE

Più che una coppia, sembrano delle montagne russe: su e giù con pianeti pazzerelli e imprevedibili. Saturno li ha promossi, ma Giove, Urano e poi Venere non sono poca cosa. Eppure si amano.

SCORPIONE-VERGINE

Come il cotechino con le lenticchie. Quest'anno il cielo è nervosetto per entrambi, e la Vergine fatica ad abbozzare come prima. Se Mercurio ci mette una parola buona, fanno insieme un tuffo nel blu.

SCORPIONE-BILANCIA

Con Marte, la Bilancia è un po' piccante e al figlio di Plutone piace. Cosi tanto che fa un fagotto delle sue preoccupazioni e si dichiara. La figlia di Venere gradisce e si abbandona. È cosa fatta!

SCORPIONE-SCORPIONE

Un plutoniano può bastare a far impazzire lo zodiaco intero; cosa riescono a combinare quando sono in due? Se ne potrebbe trarre un film di successo. Come va a finire? Perché fare uno spoiler?

SCORPIONE-SAGITTARIO

Il centauro non è ancora libero da Marte che gli tocca pure Saturno. Ed è proprio lo Scorpione a consegnarglielo. Il Sagittario ricambia con Venere e Giove. Con i dispetti non vince nessuno. Non sarebbe meglio un bacio?

SCORPIONE-CAPRICORNO

Il Capricorno nel 2023 è un po' diverso: la sua roccia è ammorbidita dalla luce di Giove accanto a Urano, mentre Venere manda un raggio passionale. Lo Scorpione infila gli scarponi e s'inerpica, spinto da Saturno. E raggiunge la vetta dell'amore!

SCORPIONE-ACQUARIO

Nel 2023 dicono addio a Saturno, e non è poco, anche se devono affrontare altri pianeti. Eppure qualcosa li allontana. Possono dirsi arrivederci senza drammi, il mondo è vasto e accogliente.

SCORPIONE-PESCI

II Pesci accoglie Saturno nel suo mare, il plutoniano ringrazia con affetto, segue la corrente e va da lui. Quando si tratta di emozioni, questi due segni si capiscono in un attimo. Non serve altro, basta amarsi!