OROSCOPO 2023 DI BRANKO – SAGITTARIO

Da “Chi”

GENNAIO

Auguri a voi, eleganti e selvatici centauri, mezzi uomini e mezzi cavalli! Affrontate il primo mese del 2023 con pianeti luminosi. Il vostro grande padre Giove è nell'amico Ariete e porta allegria e ottimismo in ambito affettivo: avete voglia di divertirvi e siete esuberanti ed estroversi. Venere va in Acquario martedì 3 e facilita la socialità. Questo Giove incoraggia molto l'espressione dei propri talenti: sono quindi favoriti coloro che coltivano un hobby creativo. È necessaria cautela per la forma fisica, perché vi portate appresso da agosto dell'anno passato il fastidio di Marte in Gemelli, un transito lungo che continua a mettere alla prova la vostra resistenza fisica e psicologica.

FEBBRAIO

Marte in Gemelli - siete stanchi, ma dovete sopportarlo ancora per un po' - è un tarlo punzecchiante che vi attacca ai garretti e vi fa scalciare. Chi vi sta intorno, in prima linea il vostro amore, rischia di ricevere colpi, ovviamente non intenzionali. Questo è più probabile proprio in febbraio, con Venere in Pesci sino al 19 che raggiunge Nettuno, il pianeta dell'illusione che a volte crea strani, irritanti miraggi.

Forse è per questo che vi sentite insolitamente gelosi? Giove è sempre ottimo nel settore dell'amore: cosa desiderate di più? Impegnatevi a mettere ordine nel campo pratico, ci sono stelle buone. Mercurio prima in Capricorno e poi in Acquario porta avanti i vostri affari. La forma fisica esige prudenza.

MARZO

Pianeta che viene, pianeta che va... Questo mese è come una stazione ferroviaria dell'alta velocità stellare all'inizio delle vacanze: c'è chi arriva, chi parte, chi si incrocia, chi si scontra, in un turbine di movimenti di cui all'inizio si capisce ben poco.

Inizia Mercurio, che si sposta in Pesci nella notte fra giovedì 2 e venerdì 3, un passaggio molto veloce, che però può creare qualche attrito tra genitori e figli oppure con i fratelli più giovani. Il secondo evento astrale avviene martedì 7: il passaggio di Saturno in Pesci, in quadratura al vostro segno, che ancora una volta parla di famiglia.

Nella terza decade di marzo il cielo vi viene in soccorso con una serie di arrivi eccellenti: il 19 Mercurio è in Ariete, il 20 cade l'equinozio, il 23 Plutone è in Acquario; e il 25 scatta la vostra grande liberazione, con Marte che lascia finalmente i Gemelli!

APRILE

Le stelle portano finalmente un po' d'ordine nella vostra mente. Il cielo è vivace e divertente, ma anche piuttosto pratico. Almeno fino a Pasqua si respirano una bella leggerezza e tanta voglia di amore fisico - Marte in Cancro è sperimentatore e trasgressivo - nonostante Saturno. Questo pianeta, severo ma giusto, cerca di rimettere in carreggiata la vostra vita, eli minando ciò che non favorisce la crescita personale e aiutandovi a liberarvi delle scorie che vi appesantiscono inutilmente.

Il pianeta occupa il settore della famiglia e della casa e questo potrebbe an- che condurre all'emergere della necessità di un impegno maggiore nei confronti di un parente anziano o in difficoltà, o anche di lavori di consolidamento o riparazioni nella casa familiare. La forma fisica è in ripresa.

MAGGIO

Il mese segna l'inizio di un periodo molto interessante per la vostra professione. Già in aprile si sono registrate aperture e opportunità di avanzamenti e incarichi adatti a far emergere le vostre potenzialità; ora sta a voi svilupparle con impegno e costanza: anche Saturno contro non può che approvare!

Le opportunità sono fornite da Urano, a cui si aggiunge, da martedì 16, Giove, che vi sponsorizza con la sua so lita generosità. Anche Mercurio è sempre in Toro, insiste con il suo transito prolungato, e queste forze combinate costituiscono un motore potente che vi spinge avanti. La vita personale necessita di un assestamento. La forma fisica è in netto miglioramento.

GIUGNO

E il mese dei Gemelli e qualcosa dovete sopportare, ma oltre al Sole in quel segno c'è soltanto Mercurio per un paio di settima- ne, dall'11 al 26, quindi potete farcela. I rapporti con i figli soffrono un po'. Per gli affari le stelle non sono male, potete procedere con i progetti a cui tenete di più; sappiate però che le risposte arriveranno verso la fine del mese. Giugno porta una bellissima sor- presa: l'arrivo di Venere nel vostro amico Leone accanto al sensuale Marte, per un transito che durerà fino oltre l'Estate.

Questa Venere provoca una grande apertura dei vostri orizzonti professionali e personali, è avventurosa e curiosa, vi spinge a scoprire luoghi lontani, culture differenti. Si potrebbe prospettare un'offerta di trasferimento che vi chiama lontano, ma anche un bel viaggio di piacere o di istruzione. La forma fisica è buona, l'eros va alla grande; siate cauti, però, con i cambi di Luna (4, 10 e 18).

LUGLIO

Venere in Leone vi parla d'amore e di viaggi, di esperienze e di libertà. I primi dieci giorni sono vivacissimi e appassionati. Dal 10 Marte si sposta in Vergine e segnala qualche momento di tensione; sprizza scintille anche il matrimonio, ma l'amore non sparisce, Venere lo protegge con la sua gentilezza e il suo affetto.

Il nuovo Marte però influenza anche la professione: rivela la vostra voglia di emergere e di imporre la vostra visione, e nello stesso tempo segnala la possibilità di scontri con la concorrenza e con i superiori. Cercate di non stancarvi troppo, perché Marte è nuovamente ostile.

AGOSTO

Che meraviglioso amore vi attende, con quella Venere, con il Sole nello stesso punto del cielo, con il plenilunio gentile che apre il mese, con la Luna Nuova che troneggia proprio a Ferragosto: insomma, vi verrà voglia di una fuga d'amore. Sì, perché questo amore ve lo faranno pagare, dovrete lottare, insistere, per ottenere rispetto. Eppure potete farcela, se vi mantenete impermeabili al diluvio di chiacchiere portate da quell'ostinato Mercurio in Vergine, che vi disturbano anche nel lavoro e hanno lo scopo di tenervi fuori dai giochi. Stringete i denti sino alla fine del mese. Prestate attenzione con le Lune contrarie: il vostro Primo Quarto il 24, ma soprattutto il secondo plenilunio del mese, il 31.

SETTEMBRE

Come ogni anno, il mese della Vergine vi porta disturbi, ma per fortuna Marte ora è diventato amico e, dato ancora più significativo, sino alla fine dell'anno il pianeta della guerra deporrà le sue armi appuntite.

I tanti amici e alleati si schierano dalla vostra parte e controbattono anche alle chiacchiere, che continueranno finché Mercurio, all'inizio del mese prossimo, non avrà cambiato segno. Lasciate che siano gli altri a difendervi.

L'amore in settembre è sempre bello, sia per le coppie consolidate sia per chi cerca nuovi incontri La forma fisica richiede sempre una certa cautela. ci sono cambi di Luna faticosi (7, 15 e 22).

OTTOBRE

Le geometrie del cielo si rimesco lano nuovamente: viene meno la lunga carezza di Venere, ma termina anche il noioso fastidio di Mercurio. Il mese è molto buono per il lavoro: tutto riparte e acquista una bella velocità, in particolare dal 5 al 22 la stella degli affari è socievole e quindi si moltiplicano i contatti, gli scambi. In particolare la Luna Nuova del 14 segna un incontro speciale, che dà impulso a un progetto a cui tenete molto. L'amore è magnifico e armonioso sino a domenica 8.

Dal 9 Venere va in Vergine e diventa più polemica e trasgressiva. I parenti anziani sono spesso a carico vostro: con la vostra generosità non vi tirate mai indietro, ma a volte avvertite una certa stanchezza. Per fortuna il dialogo con i figli si riannoda.

NOVEMBRE

La stagione del vostro compleanno inizia il 22, e nel vostro spazio zodiacale arrivano via via i pianeti veloci. La prima stella ad affacciarsi nel vostro cielo è Mercurio, che quest'anno vi ha trascurato e vuole farsi perdonare, venerdì 10, con una prima visita, che si ripeterà in dicembre.

La presenza dell'astro degli affari imprime un'ulteriore accelerazione alla vita professionale. Per quanto riguarda la sfera personale, il giorno 8 Venere approda nel settore delle amicizie e degli incontri, e vi rende popolari e richiesti. Marte si affaccia nel vostro cielo venerdì 24, e la vostra grande passionalità esplode.

Se non fosse per Saturno, che però tocca solo i nati nei primissimi giorni del segno, e Nettuno, che incide sui nati a metà dicembre, il cielo per voi potrebbe dirsi eccezionale!

DICEMBRE

L'ultimo mese dell'anno inizia con il passaggio di Mercurio in Capricorno, nel vostro settore del denaro. È molto concreto ed è sostenuto anche da Giove e Urano in Toro, di conseguenza sono possibili gratifiche natalizie extra, che vi siete guadagnati con il vostro lavoro. Venere diventa meno estroversa da lunedì 4. ma non è certo negativa, solo un po' più riservata; a fine mese comunque vi viene a trovare, in modo da farvi trascorrere la notte di Capodanno affascinanti e seduttivi come non mai.

Marte passionale è con voi per tutto dicembre e sostiene le vostre relazioni amorose. La forma fisica è sostenuta sempre da questo ottimo Marte, ma ci sono dei cambi di Luna pesanti: evitate di stressarvi troppo, in questo momento non è tanto il fisico a soffrire quanto la tenuta nervosa. Il Natale a volte risulta piuttosto faticoso: pensate un po' a voi stessi.

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

SAGITTARIO-ARIETE

A gennaio l'Ariete, titolare dell'energia marziana, addolcisce i raggi che investono il centauro. A marzo Marte la smette, ma Saturno... A giugno arriva Venere, carica di cuori. Dicembre è un mese strano per le nozze, tuttavia…

SAGITTARIO-TORO

Nel 2023 il Toro è molto concentrato sui dobloni. Non che al centauro dispiacciano, tutt'altro, ma desidererebbe più amore e meno benefit. Con Venere, in giugno, si saprà.

SAGITTARIO-GEMELLI

"Mal comune, mezzo gaudio": ma in amore questo non sempre vale. Così, tra un gemello qui e uno lì e il Sagittario che scalpita, possono perdersi di vista. Poi, però, d'estate arriva Venere, e l'amore potrebbe ritornare.

SAGITTARIO-CANCRO

Il centauro è un allegrone, ma fra Marte e Saturno qualcosa può andare storto e, se il mezzo cavallo inizia a scalpitare, non vede più nessuno. Il Cancro dovrebbe reggere sino all'estate: lo farà?

SAGITTARIO-LEONE

Una coppia fantastica, che ama la vita comoda e l'allegria, nonostante Marte, Giove e Saturno. Quindi, tutto a posto. Il Leone, in pompa magna, sale in groppa all'amato centauro e lo fa suo. Onore al re!

SAGITTARIO-VERGINE

Per lo zodiaco sono in contrasto, eppure, nonostante il doppio Saturno, in questa coppia c'è qualcosa.. Se decidono di venirsi incontro, l'amore può trionfare.

SAGITTARIO-BILANCIA

La Bilancia nel 2023 è scanzonata e questo eccita il centauro. Lui ha la criniera stazzonata da Saturno, ma lei non se ne accorge, è meno perfettina del solito. Da giugno, poi, si mette Venere di mezzo e i due si ameranno.

SAGITTARIO-SCORPIONE

Nel 2023 le stelle non li aiutano a stare calmi. Il Sagittario ha Marte e Saturno, lo Scorpione ha Giove e, d'estate, anche Venere. La navigazione è impervia, ma se l'equipaggio collabora, in porto ci si arriva.

SAGITTARIO-SAGITTARIO

Con un cavallo pazzo ancora ancora, ma quando sono due.. Il peggio è Marte sino a marzo; poi Saturno il professore li mette in riga per la gara di dressage. C'è da studiare, è vero, ma i Sagittario amano le sgroppate, e così.

SAGITTARIO-CAPRICORNO

Mentre il centauro scalpita e nitrisce, il Capricorno ha in mano il proprio destino: sino a maggio stringe i denti, poi riprende a respirare. Questa solida sicurezza piace al Sagittario, che ricambia. Si!

SAGITTARIO-ACQUARIO

Sulla carta, una coppia straordinaria: si amano, si stimano. Nella vita, però, sono entrambi molto indipendenti e, se si inoltrano a esplorare troppo, possono perdersi di vista. Un peccato.

SAGITTARIO-PESCI

Questa coppia può sopportare il vento forte, ma stavolta si tratta di un uragano. Il Pesci furbetto si rifugia in una caverna. Il Sagittario sfida le raffiche improvvise, ma non trova più l'altro e si dispera. Se Venere l'aiuta…

