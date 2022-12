ASCENDENTE BRANKO – LE PREVISIONI 2023 DEL RE DEGLI ASTROLOGI PER IL SEGNO DEL CAPRICORNO: “C'È MOLTO DA FARE: MERCURIO DALLO SCORSO DICEMBRE È BEN PIAZZATO NEL VOSTRO CIELO E RIPROPONE OCCASIONI, STIMOLA IDEE E PROGETTI, AIUTA A PRENDERE DECISIONI IMPORTANTI. II PIANETA DEGLI AFFARI NEL 2023 HA UN FEELING PARTICOLARE CON I SEGNI DI TERRA, IL VOSTRO ELEMENTO, E VI TRASCORRE LUNGHI PERIODI” – LE AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

OROSCOPO BRANKO 2023 – CAPRICORNO

GENNAIO

La dolce Venere vi saluta già martedì 3 e vi richiama subito alla ripresa dell'impegno professionale. C'è molto da fare: Mercurio dallo scorso dicembre è ben piazzato nel vostro cielo e ripropone occasioni, stimola idee e progetti, aiuta a prendere decisioni importanti. II pianeta degli affari nel 2023 ha un feeling particolare con i segni di terra, il vostro elemento, e vi trascorre lunghi periodi.

Il mese del vostro compleanno è interessante anche per le finanze: la presenza di Venere nel campo pratico è un segnale positivo per l'arrivo di denaro fresco. Marte continua la sua corsa in Gemelli, una posizione che alla lunga risulta faticosa per la forma fisica. Siete sensibili ai mali di stagione, ma potreste patire anche fastidi alla cistifellea, calcoli epatici, coliche.

FEBBRAIO

Anche nel mese dell'amore la spinta del cielo in ambito professionale è decisa. Mercurio, prima nel vostro segno poi in Acquario, dove si trova anche il Sole, è un vero registratore di cassa. Se non fosse per quel Giove in Ariete, che continua a battere sulla famiglia d'origine e sulla vostra abitazione, non avreste nemmeno un pianeta negativo. Urano in Toro continua a sottoporvi opportunità interessanti.

Ma febbraio è soprattutto il mese dell'amore e questa Venere languida e struggente in Pesci non può non intenerirvi il cuore. Lo stesso Urano, che vi procura opportunità pratiche, vi garantisce l'occasione di un incontro speciale, molto romantico. La forma fisica è delicata, controllatevi se avvertite disturbi nuovi.

MARZO

È un mese denso di avvenimenti astrali. Dopo un lungo periodo in cui i pianeti sembravano addormentati, all'improvviso le geometrie stellari disegnano un altro panorama. Il settore che viene principalmente investito da questi nuovi transiti è il vostro ambiente abituale. Oltre al Sole, in Pesci arrivano prima Mercurio, nella notte fra il 2 e il 3, poi il vostro protettore, Saturno, che trasloca martedì 7 per dare inizio a un altro capitolo della vostra esistenza.

Saturno va in posizione amica, e avere la stella guida dalla vostra parte vi trasmette forza e risolutezza. Marzo vede anche la fine della lunga sosta di Marte in Gemelli, che vi ha instillato una grande capacità di impegno nel lavoro, ma, trovandosi nel settore che riguarda la salute, vi ha certamente stancato.

APRILE

Anche se ci sono diversi disturbi - il Sole, Giove e Marte - questo mese vi offre interessanti aperture. Prima di tutto, Venere è ben piazzata sino al lunedì di Pasquetta nel punto del cielo che vi parla d'amore, un sentimento un po' contrastato, ma comunque intenso e sincero.

Da lunedì 3 Mercurio è magnifico, vi aiuta ad aprire il cuore alla persona amata, vi permette di mostrare quanta dolcezza si nasconda dentro di voi. Aprile però è particolarmente interessante per la vostra figura professionale. Mercurio, stella degli affari, nel 2023 soggiorna a lungo da voi o in segni amici. A volte però si rivela troppo furbo, e non si preoccupa di controllare tutte le norme burocratiche e legali. Ricordatevi che Giove è ancora ostile e non lascia correre scorrettezze.

MAGGIO

Le rose rosse hanno un profumo così intenso che rapiscono il vostro cuore... Venere dopo la prima settimana diventa ritrosa e inquieta, ma le sue provocazioni alzano il tasso di passionalità, vi fanno perdere la testa; e così anche voi, così razionali e controllati, faticate a celare la vostra gelosia!

Solo il 20, quando Marte finalmente lascia l'opposizione, riuscite a calmarvi e a ragionare. Intanto però il cielo vi ha preparato una straordinaria sorpresa: l'arrivo di Giove nell'amico Toro, il punto del vostro cielo che influenza l'amore! La Luna Nuova del 19 segna una svolta per la vostra vita, personale e professionale. La forma fisica migliora nell'ultima decade del mese, anche se faticherete un po' a tenere sotto controllo l'appetito.

GIUGNO

Avete ancora dieci giorni di ottimo Mercurio, poi il pianeta degli affari riprende il suo corso normale. Resta comunque buono per il lavoro, quindi non sono da escludere nuovi incarichi, promozioni, avanzamenti di carriera. In queste due settimane in cui disponete di importanti appoggi stellari, come quelli di Giove e Urano, di Saturno e Nettuno, dovete assolutamente mettere mano a una questione patrimoniale che coinvolge la famiglia e che si trascina da tempo.

Ma un altro evento stellare va preso nella dovuta considerazione: il ritorno di Plutone nel vostro cielo, domenica 11: racconta di un cambiamento possibile nelle finanze, ma può anche significare un mutamento delle fonti di guadagno della famiglia.

LUGLIO

La seconda parte del 2023 promette grandi soddisfazioni. Anche se questo è il mese del Cancro, e pure Mercurio sosta in quel segno per i primi dieci giorni, il vostro cielo è molto forte e va, via via, migliorando. Da lunedì 10 Marte diventa per la prima volta decisamente amico, vi sostiene senza se e senza ma.

Era da un anno intero che il pianeta rosso vi faceva mancare la sua energia, l'ultima visita in un segno amico risaliva all'inizio di agosto 2021. Il nuovo Marte per prima cosa si concentra sulla forma fisica: vi aiuta a riprendervi dai disturbi di cui avete sofferto negli ultimi tempi. Cresce anche l'interesse per l'eros e la voglia di trasgredire si uniscono a un vigore fisico che renderà le vostre notti vivaci. Giove approva, Urano fornisce le occasioni. Siete ancora soli?

AGOSTO

Non avete nel cielo nemmeno un pianeta negativo, la condizione migliore a cui si possa aspirare nella ruota zodiacale; in più avete Marte e Mercurio ottimi da una parte e Giove e Urano formidabili dall'altra. In questo mese pienamente estivo vi attende un po' di tutto: amore, fortuna, occasioni, tanto estero, divertimento ma anche profondità; vi sentite pronti per amare? Non rispondete con la testa, ma con il cuore.

Venere, sempre in Leone, è orgogliosa e un po' superba; vuole tutto, non si accontenta. Se state vivendo una relazione spenta, è proprio questo il momento per liberarvi e ricominciare. Anche se siete presi dall'amore, non abbandonate del tutto l'ambito pratico: il cielo è ricco di opportunità straordinarie.

SETTEMBRE

La quasi totalità del cielo è positiva, va però segnalata la presenza di Marte in Bilancia in quadratura. C'è proprio qualcuno a cui il vostro successo non va giù, anche se avete lottato e state tuttora lottando come tigri per conquistarlo, e ve lo meritate pienamente.

Abbiate pazienza, è l'ultimo scoglio marziano che avete da superare nel 2023. Ce la farete, a dispetto di tutto e tutti.

L'unico tasto un po' dolente è la forma fisica: questa corsa a ostacoli vi dà tanta soddisfazione ma vi stanca molto, soprattutto se gli obiettivi personali diventano sempre più ambiziosi. L'amore è una grandissima cura. Per quanto riguarda la salute, tenete sotto controllo la pressione del sangue, non rinviate gli esami di routine.

OTTOBRE

Con l'equinozio d'autunno il cielo si è rimesso in moto, e via via le stelle tornano a spostarsi. Inizia Mercurio il giorno 6, che dopo avervi inondato di influssi positivi approda in Bilancia accanto al Sole; poi il 9 tocca a Venere, che abbandona il Leone e va nell'amica Vergine; infine c'è Marte, che giovedì 12 lascia la quadratura e diventa amico. Il 23, giorno d'inizio della stagione dello Scorpione, sarete di nuovo completamente liberi da influssi negativi.

Intanto però avete un bel daffare per fronteggiare gli attacchi della concorrenza. La vostra controffensiva può partire giovedì 12, con Marte che raggiunge lo Scorpione e vi trasmette una rinnovata capacità di reazione con la quale potrete contrastare chi vi attacca. L'amore è sempre vivace, protetto da Giove e Urano, con circostanze fortunate come incontri a sorpresa.

NOVEMBRE

La prima settimana è ottima, completamente sgombra da fastidi, quindi potete raggiungere ogni obiettivo, in campo sia professionale, sia affettivo. Marte è sempre buono e vi permette di correre come treni ad alta velocità. Muovervi diventa indispensabile, dato che Giove a favore rappresenta un grande vantaggio, ma aumenta l'appetito e induce ad apprezzare ancora di più i piaceri della tavola.

In novembre comunque potete liberarvi dei piccoli fastidi che vi trascinate addosso da tempo. La sfera delle relazioni sociali è sempre in luce: dovete coltivarla con attenzione e occhio lungo, non è affatto un danno essere selettivi. Da mercoledì 8 l'amore diventa peperino, Venere in Bilancia vi stuzzica e vi spinge verso persone particolari o in situazioni per nulla semplici.

DICEMBRE

Siamo alla fine dell'anno ed è tempo di bilanci. Avete corso tantissimo, nel 2023, avete fatto molta fatica nei primi mesi; in seguito la vostra corsa è stata gratificata da soddisfazioni e risultati, ma quasi mai completamente priva di battaglie e ostacoli. È quindi naturale che sentiate l'esigenza di rallentare un po'.

Comunque avete ancora la possibilità di combinare qualcosa, in campo professionale e personale. Anche l'amore vi chiama in dicembre: Venere passa in Scorpione lunedì 4 e vi riempie di dolcezza e sensualità. Cercate di ritagliare un po' di tempo per la persona che amate. Si prospettano anche tante possibilità di fare nuovi incontri: è una Venere socievole, vi aiuta a rompere il ghiaccio e a stringere amicizia. La notte di Capodanno brilla una Luna complice: potreste innamoravi, se già non lo siete! Buon 2024!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

CAPRICORNO-ARIETE

Una coppia poco compatibile sulla carta astrale, che però quest'anno i pianeti aiutano a filare d'amore e d'accordo. L'Ariete è passione, entusiasmo, amore, mentre il saturnino bada al sodo. Da applausi!

CAPRICORNO-TORO

Dopo un inizio un po' così, hanno stelle ipervitaminiche, anche se il venusiano, d'estate, stenta un po'. La stessa Venere che manda ai matti il Toro, eccita molto il Capricorno, che si tramuta in satiro. Bene ali affari e anche il sesso.

CAPRICORNO-GEMELLI

Sono molto diversi, e questo potrebbe essere uno stimolo potente. E poi il Capricorno di Saturno se ne intende, così può sostenere il Gemelli un po' nervoso. L'importante è che riescano a superare la diffidenza iniziale...

CAPRICORNO-CANCRO

Opposti nello zodiaco, fanno scintille ma si amano. Con questo cielo, poi, si trovano alla pari; tutto può succedere, persino che, alla fine dell'anno, si scoprano diversi da quello che credevano. Come si sa cambiare, per amore...

CAPRICORNO-LEONE

A uno il peso del potere, all'altro lo scintillio dell'oro: una divisione equa, che rende felici entrambi. Se non sconfinano l'uno nel campo dell'altro, i due si ritrovano felici la notte sotto l'ermellino.

CAPRICORNO-VERGINE

Una coppia benedetta dai pianeti, che a volte risulta un po' materialista. Nel 2023 c'è maggiore tenerezza perché la Vergine è stressata. Si capiscono al volo grazie a Mercurio. A dicembre ci vuole calma.

CAPRICORNO-BILANCIA

Il saturnino innamorato intona canzoni promettendo dedizione assoluta, mentre la vezzosa Bilancia fa la parte della fragilina, anche se quest'anno è più forte di un bisonte. Con quella Venere, si vince!

CAPRICORNO-SCORPIONE

Tra Urano, Giove e Venere, lo Scorpione ha l'aculeo un po' spuntato. Il saturnino apprezza, si intenerisce, si fa avanti, e il plutoniano accetta subito. Si ameranno nonostante il freddo, anche sull'Everest...

CAPRICORNO-SAGITTARIO

Il centauro tra Marte e Saturno fa il cavallo pazzo, ma il Capricorno è solido e capace. Nel 2023, la sua roccia è più morbida, così apre la stalla e invita il Sagittario a condividerla...

CAPRICORNO-CAPRICORNO

Si guardano, capiscono, amano senza troppe parole inutili. A marzo quel Giove dispettoso diventa loro amico, Mercurio è eccellente tutto l'anno. Se non fanno a cornate. tutto va per il meglio.

CAPRICORNO-ACQUARIO

In marzo, l'Acquario si libera di Saturno, ma in maggio ha contro Giove e d'estate Venere lo provoca. II Capricorno sa capire, aiutare, sostenere, ma non sopporta le reazioni strane, le assenze imprevedibili. Chissà.

CAPRICORNO-PESCI

Un classico dell'astrologia, una coppia colorata e decorativa che finisce sempre guancia a guancia, persino quando il Pesci è un po' piranha. Ora che il nettuniano ospita Saturno, il Capricorno si sente ancora più attratto.