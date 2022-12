ASCENDENTE BRANKO – LE PREVISIONI 2023 DEL RE DEGLI ASTROLOGI PER IL SEGNO DELL’ACQUARIO: “QUESTO SARÀ L'ANNO DELLA SVOLTA. PER QUESTO DOVETE PORTARE ANCORA UN PO' DI PAZIENZA; INTANTO GODETEVI LA FANTASTICA VENERE CHE PUÒ RISERVARVI DELLE SORPRESE. AVETE UNA GRAN VOGLIA DI INNAMORARVI! LA FORMA FISICA È SOSTENUTA DA MARTE, IL SESSO È ECCELLENTE…” - LE AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

Da “Chi”

GENNAIO

Avete trascorso piacevolmente la fine del 2022 e affrontate il nuovo anno con un certo entusiasmo e un bello slancio. Il 3 la bella Venere entra nel vostro cielo: è la prima stella a presentarsi da voi in questo 2023 e riesce a gettare una magnifica luce verde su tutta la vostra esistenza, la sua dolcezza ammorbidisce persino le punte di Saturno!

Già, il vostro protettore sta completando il suo transito nel vostro cielo, e questo sarà l'anno della svolta. Per questo dovete portare ancora un po' di pazienza; intanto godetevi questa fantastica Venere che può riservarvi delle sorprese; il 20 inizia la stagione del vostro compleanno, il 21 brilla la Luna Nuova, Giove vi protegge: avete una gran voglia di innamo- rarvi! La forma fisica è sostenuta da Marte, il sesso è eccellente!

FEBBRAIO

Il mese dell'amore si apre con una Luna spumeggiante e passionale vicina a Marte. Venere non è più con voi, ma è avvolgente, golosa, possessiva nei Pesci, vostri vicini: di conseguenza la vita sentimentale e sessuale resta vivace e intensa.

Febbraio però è molto interessante pure per la professione: Mercurio plana nel vostro spazio zodiacale il 20, Venere è pratica e ha un tocco fortunato per il denaro, anche il Sole dal 18 è affarista.

Le vostre tante occupazioni, i vostri cento interessi vi assorbono e grazie a Marte avete l'opportunità di starci dietro, le energie non vi mancano. La salute è sempre buona, ma siate cauti nei cambi di Luna contrari (5 e 13).

MARZO

È il mese nel quale il cielo del 2023 cambia profondamente. I mutamenti coinvolgono tutta la ruota zodiacale, ma alcuni segni ne sono i diretti protagonisti, e fra questi ci siete voi. La novi tà più grande è il passaggio del vostro antico protettore celeste, Saturno, dal vostro cielo ai vicini Pesci il 7; e si tratta di un trasloco definitivo: a differenza di altre volte, Saturno non ritorna sui suoi passi.

Dalla sua nuova posizione, il pianeta intende mettere un po' di ordine nel conto in banca, nel patrimonio personale. Marzo è anche il mese giusto per dare una controllata a tutta la situazione burocratico-legale: sgombrate il futuro da questi impicci il più possibile, magari entro il 23, finché Marte è ancora straordinario. La stella dell'energia, infatti, dopo sette mesi di spinta positiva, passa in terreno neutro.

APRILE

È necessario considerare un altro importante spostamento celeste, avvenuto alla fine del mese passato: quello del potente Plutone nel vostro segno. Non si tratta di un trasloco definitivo: già a metà giugno tornerà indietro; tuttavia questo blitz servirà a darvi un'idea di quello che avverrà nel futuro.

Plutone è una potente forza del cielo, è pure magnetismo perso- nale, brama di potere, creatività, istinto, energia sessuale. Ma anche una grande, oscura scommessa. In aprile va segnalato l'arrivo di Venere subito dopo Pasqua negli amici Gemelli, una vera carezza d'amore per la vita sentimentale. Il 6 splende una bellissima Luna Piena, il 20 c'è un secondo novi lunio in Ariete, che vi può regalare incontri e rivelazioni.

MAGGIO

Come ogni anno, la stagione del Toro vi porta un fascio di rose profumate, ma anche qualche spina fastidiosa. Nel 2023, a Urano e alle stelle veloci - quest'anno il Sole e Mercurio - si aggiunge anche il grande Giove, che conclude il suo passaggio in Ariete a metà mese. Siate particolarmente cauti il 5, il 12 e il 19: sono cambi di Luna difficili per la forma fisica, potreste soffrire di coliche, disturbi respiratori, pressione alta, in particolare a fine mese, quando Marte va in Leone e vi fa innervosire. Con Giove contro dovete impegnarvi a rispettare scadenze e norme burocratiche e legali. L'amore è lucente nella prima settimana, poi vi lasciate prendere dal turbine degli impegni e rischiate di essere meno attenti e premurosi.

GIUGNO

Avete trottato tanto nella prima parte del 2023 e adesso siete stanchi. Per riprendervi può giovare una leggera attività fisica, senza esagerare; in giugno ci sono Marte e Venere contrari, quindi evitate gli sport estremi e faticosi, le corse in auto o in monopattino.

Per fortuna Plutone ritorna in Capricorno e vi lascia un po' in pace: il suo influsso, pur positivo, adesso risulterebbe troppo stancante. Appena potete, concedetevi qualche momento di pausa, un breve viaggio magari per riprendere fiato; cercate il contatto con la natura per ricaricarvi, perché per voi è un'esigenza molto forte.

Anche l'amore in questo momento vi sembra difficile, ma non drammatizzate: affrontate i problemi con una certa dose di leggerezza, perché può darsi che i nodi si sciolgano da sé il 18, con la Luna Nuova.

LUGLIO

È ormai piena estate, ma voi faticate a ritrovare la spensieratezza che serve a staccare e a distogliere davvero la mente dai problemi e dalle idee che vi ronzano per la testa. Questa Venere ostinata in Leone, disturbata e appesantita da altri pianeti, vi fa credere di non essere amati o di non esserlo a sufficienza.

Anche quando Marte finalmente lascia il Leone e l'irritazione si stempera, restate troppo cocciuti, polemici; Mercurio non vi aiuta a creare un ponte fra voi e il partner. Per quanto riguarda la professione, concentrate gli impegni nei primi dieci giorni: si prospettano scontri con superiori, soci e autorità, ma voi avete maggior lucidità. La forma fisica resta delicata: si raccomanda cautela soprattutto il 25.

AGOSTO

Come ogni anno, il Sole dardeggia nel segno del Leone, nel 2023 accompagnato da una Venere egocentrica e provocante, mentre Giove e Urano continua- no a scombinare i vostri progetti. L'atmosfera dell'estate, il sapore delle vacanze, la voglia di amare quest'anno rischiano di combinare qualche guaio, soprattutto se siete giovani e alle prime esperienze.

Se vostro cuore non è occupato o vivete da tempo una relazione non soddisfacente, queste pazze stelle potrebbero attirare la vostra attenzione verso una persona estremamente intrigante capace di farvi perdere la testa. Forse per la prima volta voi, sempre così razionali e anti conformisti, e che raramente provate gelosia, vi troverete a gestire emozioni che rischiano di sopraffarvi. Si prospettano momenti delicati anche per la forma fisica (1, 8 e 16).

SETTEMBRE

Questo mese riporta un po’ di equilibrio in voi stessi e nella sfera affettiva, anche se Venere prosegue il suo lungo transito in Leone. Marte inoltre è per tutto il mese in Bilancia, un segno amico, e la sua energia positiva vi fa sentire meglio, più tonici e vitali. Il buon umore ritrovato si vede anche dai cambi di Luna: tutti neutri o positivi, alcuni decisamente galvanizzanti, come il Primo Quarto del 22, che può regalarvi un nuovo incontro, o il plenilunio del 29, infuocato e intraprendente come pochi altri.

Settembre è anche il mese del rientro ai ritmi consueti: lavoro, impegni familiari, gestione dei figli e così via; con questo Marte la vostra capacità di stare dietro a tutto è sicuramente buona, ce la farete. I viaggi sono favoriti, andate all'estero.

OTTOBRE

La prima parte del mese è decisamente buona. Il Sole e Mercurio, e per i primi dieci giorni anche Marte, sono in Bilancia, un punto molto luminoso del vostro cielo. che rappresenta i luoghi lontani le grandi avventure, i viaggi, gli studi di perfezionamento all'estero. È dunque qui che dove te puntare per fare un salto di qualità. Finalmente anche quella Venere ostinata lascia il Leone e riprende il moto regolare.

La fine dell'opposizione di Venere è un sollievo anche per la vita privata: i battibecchi non giovavano alla vostra relazione d'amore e nemmeno ai rapporti familiari perché alimentavano la voglia di polemica in voi e nelle persone che vi sono vicine. Prudenza per la forma fisica dall'11 in poi, quando Marte torna negativo e riacutizza disturbi cronici.

NOVEMBRE

Come ogni anno, la stagione dello Scorpione vi porta momenti di tensione e stanchezza, diverse arrabbiature, ma anche un bello stimolo per la corsa al successo. Siete consapevoli del vostro valore e non volete cedere facilmente a chi tenta di scavalcarvi con mezzucci e maldicenze prive di fondamento.

Per fortuna già venerdì 10 Mercurio passa in terreno favorevole, il Sole si sposta il 22 e il 24 lascia anche il più aggressivo dei pianeti, il rosso Marte. Se considerate che Venere già il giorno 8 arriva in un segno amico, vi rendete conto che potrete avere la vostra rivincita, sia nella professione che in amore. Sino al 24 cercate di non esagerare in nessun modo, né a tavola, né al volante; vi attendono cambi di Luna difficili (5, 13 e 20).

DICEMBRE

Chiudete il 2023 con stelle simpatiche, aperte, che vi somiglia- no. Il Sole, Marte e alla fine del mese anche Mercurio e Venere sono in Sagittario, il punto del cielo che per voi rappresenta i rapporti con gli altri, la condivisione, gli incontri, ma anche la libertà, la natura e gli ideali.

Proprio il primo del mese, però, Mercurio fa un salto in avanti e raggiunge il Capricorno, il segno alle vostre spalle. Non è una posizione negativa, casomai riflessiva. Negli ultimi giorni del mese tornerà indietro e potrete ripartire insieme al vostro team, per una nuova avventura professionale. Questi incontri movimentano anche la vita affettiva. che è di nuovo un po' tormentata. Cercate una tregua per le feste di Natale, il 24 e il 25 brilla una Luna magnifica e sotto l'albero potete trovare una dolce sorpresa. Il 29 Venere è di nuovo splendida, vi accompagna al 2024 con incontri inaspettati e un vento di allegra simpatia. Buon anno!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

ACQUARIO-ARIETE

Nel 2023 vivono due mesi di passione straordinaria, poi in marzo cambia tutto. Saturno si allontana, in maggio arrivano Giove, poi Venere... L'Ariete è sempre intraprendente, ma alla lunga potrebbe Stancarsi!

ACQUARIO-TORO

II loro umore, nel 2023. è sempre sull'altalena: l'uno sale e l'altro scen de e viceversa, colpa dei pianeti. Da giugno ci si mette pure Venere polemica. È una relazione difficile, ma se ci sono vero amore e buona volontà tutto sarà possibile.

ACQUARIO-GEMELLI

Una coppia spumeggiante, perfetta. Finché Marte sexy li sostiene, tutto funziona che meglio non si potrebbe. Qualche stella un po' strana rischia di allontanarli. Forse hanno bisogno di cambiare..

ACQUARIO-CANCRO

Fra loro ci sono grandi differenze, l'uraniano usa la mente, il Cancro il cuore. Eppure l'amore non si misura con il metro. Se c'è chimica la passione scoppierà, nonostante le stelle. Poco, ma sicuro.

ACQUARIO-LEONE

La passionalità marziana è un ottimo viatico per iniziare o per ridare brio all'unione; poi, a marzo, vincono il premio graziati da Saturno" . Se Giove è antipatico e Venere un po' strana, che importa? Loro si amano.

ACQUARIO-VERGINE

La loro intelligenza vola alto, e si conquistano a battute sagaci. Parlano di tutto per ore e, se la scintilla fatale si sprigiona, non c'è pianeta che li possa separare. Nozze o non nozze, arriveranno a Roma.

ACQUARIO-BILANCIA

Nati per amarsi in... 3D. Con Marte poi è passione molto intensa. A marzo l'astro dell'eros li saluta, poi arriva Venere.. Ma danzeranno lo stesso insieme sulle note di una milonga.

ACQUARIO-SCORPIONE

Finalmente in marzo dicono entrambi addio a Saturno. Ma restano altri disturbi; e poi l'Acquario sente il bisogno di essere libero, lo Scorpione di restare con se stesso. Meglio saltare un giro e dire arrivederci.

ACQUARIO-SAGITTARIO

Ottima unione: sono compatibili e benedetti dalla ruota zodiacale. Ma le ruote girano, e non sempre nel verso giusto. L'Acquario senza Saturno ha voglia di esplorare, il centauro scalpita troppo.

ACQUARIO-CAPRICORNO

L'Acquario è in cerca del vero se stesso, l'altro fila come un treno. Sono entrambi indipendenti, anche troppo. Eppure si tratta di una buona unione, potrebbero aiutarsi e completarsi. Forse una pausa, poi chissà.

ACOUARIO-ACQUARIO

Trascorrono mesi di Marte supersexy e sino a marzo sono lette. ralmente incollati. Poi salutano Saturno e brindano felici. La loro unione può tollerare Giove contro, ma d'estate Venere fa danni. Il rischio è la freddezza. Cederanno?

ACQUARIO-PESCI

Quando in marzo Marte va via, cessano le ostilità; poi interviene Saturno da par suo. Tutto può accadere! Quando l'Acquario ha una brutta Venere, il Pesci potrebbe attivare il suo gorgo amoroso e risucchiarlo!