Da “Chi”

GENNAIO

L'esordio del vostro 2023 è all'insegna di un bel cielo. Il Sole e Mercurio in Capricorno si occupano della vita di relazione: facilitano il dialogo fra genitori e figli, creano l'occasione di nuovi incontri interessanti, che possono evolvere in amicizie sincere, in relazioni amorose durature o in proficui rapporti di lavoro.

Il prospero Giove, vostro padre celeste, oltre a Nettuno, è in posizione "ricca": si occupa del vostro conto in banca personale, degli immobili, non vi lascia mai sguarniti nemmeno più avanti, quando passa in Toro. Venere, stella dell'amore e della bellezza, praticamente per tutto gennaio è alle vostre spalle, piena di generosità. L'unico vero neo dell'inizio dell'anno è il rosso Marte, che da agosto del 2022 insiste in Gemelli, un segno poco armonico che destabilizza la vostra situazione familiare.

FEBBRAIO

Affrontate il mese degli innamorati con Venere nel vostro cielo, che proprio intorno al giorno di San Valentino abbraccia il magico Nettuno. L'amore per voi è sogno, emozione, fantasia, una fusione inscindibile di onde luminose e di abissi bui. Ai secondi ci pensa il solito Marte, che continua a dardeggiare dai Gemelli instillando dubbi, gelosia, inquietudine; mantenete la calma soprattutto il 27, il Primo Quarto che si forma accanto al pianeta rosso. E comunque un bel cielo, pieno di opportunità, non dovete rinchiudervi in casa a rimuginare. Il 18 inizia la stagione del vostro compleanno, siete ricchi di fascino.

MARZO

Questo, nella stagione del vostro compleanno, è il mese cruciale del 2023, nel quale il cielo si trasforma profondamente, coinvolgendo in particolare alcuni segni, il vostro in prima fila. Ben sette forze celesti cambiano in questi 31 giorni e se alcuni spostamenti sono ordinari, altri invece segnano un'epoca. Il primo transito da segnalare è regolare ed è quello di Mercurio, che arriva nel vostro cielo nella notte fra il 2 e il 3: un passaggio breve, che vi dà però una bella spinta.

Il secondo, più significativo, è l'arrivo di Saturno nel vostro cielo martedì 7; il pianeta della maturità vi lascerà definitivamente nel febbraio 2026. Sulle prime sarà un caos, ma vi abituerete e riuscirete con il vostro intuito a percepire gli aspetti positivi di questa nuova situazione. Intanto godete di una splendida notizia: sabato 25 Marte lascia i Gemelli e diventa positivo!

APRILE

Ora che Marte non è più in Gemelli ma vi accarezza dolcemente dal Cancro, anche Saturno vi sembra meno inquietante. Per voi questo è un passaggio importante, che assume ovviamente un significato diverso a seconda della vostra età. In aprile il cielo è molto pratico: le stelle vi assistono negli affari, provvedono a rimpolpare il vostro conto in banca.

Intanto la forma fisica finalmente migliora e la vita affettiva trae nuova vitalità da questo Marte allegro e sexy. Subito dopo Pasqua, Venere passa in Gemelli, emerge un po' di maretta in famiglia, ma la vostra passionalità avvolgente riuscirà a ricreare il feeling. Che notti!

MAGGIO

È un altro mese cruciale, le rose sbocciano profumate e bellissime e per voi non hanno spine. Dopo la prima settimana Venere passa in Cancro, e improvvisamente non avete nemmeno un pianeta negativo! Martedì 16 il prospero Giove lascia l’Ariete e raggiunge il Sole, Mercurio e Urano in Toro, in aspetto positivo. Il pianeta che in astrologia viene chiamato "il grande benefico" volge a vostro favore gli eventi imprevedibili provocati da Urano.

E un buon periodo per viaggi e spostamenti, occasioni per nuovi incontri attendono chi è solo. Il momento è ottimo anche per gli affari. Domenica 21 inizia la stagione dei Gemelli, il 27 cade un Primo Quarto fastidioso; ma le stelle sono dalla vostra parte e anche la forma fisica è molto buona.

GIUGNO

Anche se è la stagione dei Gemelli, questo mese non segna una vera battuta d'arresto per la vostra ascesa. Oltre al Sole, in quel segno poco armonico si trova solo Mercurio per un paio di settimane, tra l'11 e il 26. Cercate di fissare gli appuntamenti più importanti a fine mese: il 21 c'è il solstizio, avrete l'appoggio anche del Sole.

E un buon momento per il lavoro dipendente: se siete in cerca di un'occupazione o volete cambiare impiego, le occasioni non mancano. Queste stesse doti vi vengono richieste anche in amore, Venere in Leone vi esorta a chiarirvi: cosa desiderate davvero dalla vostra relazione? La forma fisica è delicata soprattutto intorno ai cambi di Luna già segnalati, ma Venere aiuta la ripresa.

LUGLIO

La Venere in Leone che vi chiede conto del vostro impegno, in amore e non solo, è occupata in un transito rallentato, che durerà sino a tutta la prima settimana di ottobre. Se la sua posizione è molto produttiva per la vostra figura professionale e per il denaro, dovete tenere presente che questa Venere è molto golosa, ama i dolci e i cibi grassi e ben conditi.

Se aggiungete anche Giove in Toro, una buona forchetta, dovete prestare molta attenzione a non prendere troppo peso. Camminare vi aiuterà anche a smaltire le arrabbiature che si potrebbero generare dal 10 in poi, quando il pianeta dell'energia si sposta in Vergine. Siete non poco fumantini: dopo i lunghi mesi di Marte contro, esigete rispetto per voi stessi e anche per il vostro lavoro.

AGOSTO

Finalmente è arrivata la stagione delle ferie e delle grandi vacanze, avete bisogno di staccare. Marte resta in Vergine quasi tutto il mese e anche Mercurio è nello stesso punto del cielo sino all'inizio di ottobre, in posizione irritante. Per fortuna tutto si rallenta in agosto, quindi potete rimandare gli impegni più importanti, considerando che dal 27 Marte non sarà più fastidioso.

Regalatevi a Ferragosto una vacanza senza pensieri, in un luogo non troppo caldo né troppo freddo, magari vicino alle amate acque dell'oceano, possibilmente in mezzo al verde: là potrete riflettere con calma su voi stessi e sull' amore, recuperare il contatto con le emozioni profonde.

SETTEMBRE

Se siete riusciti a staccare e a rilassarvi in agosto, riprenderete le vostre attività consuete con maggiore energia. Avete sempre buone stelle, ma non siete ancora al massimo: vi disturba quell'ostinato Mercurio, stavolta accanto al Sole, che complica le relazioni con i figli, rallenta le trattative d'affari, ritarda le notizie che riguardano il lavoro.

Anche in amore la comunicazione è faticosa. In realtà il cielo è un po' bloccato; anche Venere in Leone, che pure non è negativa, non causa guai, ma nemmeno regala entusiasmo. La situazione è più semplice per chi è solo e libero da legami; tuttavia il vostro cuore empatico non si sente davvero appagato nell'eros se non è innamorato. La forma fisica è buona ma, soprattutto se la vostra età non è più "verde". non rimandate un controllo dal dentista o dal fisiatra: Saturno rende delicati denti e articolazioni.

OTTOBRE

Finalmente il cielo torna a muoversi: Mercurio riprende il suo corso normale e Venere lascia il Leone, nel quale era ferma sin dal 20 giugno. Si sposta in Vergine, in opposizione; ma non si tratta di una lunga sosta, poi non avete altri pianeti ostili a disturbarvi, quindi dovete mettere in preventivo al massimo qualche baruffa con il vostro amore, un pizzico di gelosia, un incontro che sembrava promettente e si rivela senza futuro.

E invece molto interessante l'effetto dei pianeti in Bilancia - il Sole, Mercurio, Marte - che vi sollecitano a sistemare le questioni in sospeso che riguardano le proprietà in comune. Va segnalato l'ottimo passaggio di Marte in Scorpione, che viene raggiunto il 22 da Mercurio e il 23 dal Sole. Marte positivo risolve anche i problemi di salute.

NOVEMBRE

La stagione dell'amico Scorpione è sempre gentile con voi. Le risposte positive alle vostre richieste di finanziamento o i liquidi che vi aspettavate dalle spartizioni delle eredità arrivano in questo mese e non è escluso che un aiuto vi venga da persone che vivono molto lontano. E bellissima la Luna Nuova del 13: potrebbe riservarvi un'offerta particolarmente allettante.

Il progresso avviene sotto gli occhi seri di Saturno, che controlla con attenzione il vostro curriculum, i vostri punti di forza, per verificare quanto siate davvero meritevoli e adatti a quella determinata posizione lavorativa. Saturno vi conosce a fondo e sa meglio di tutti cosa vi rende davvero felici. In amore la situazione migliora dopo la prima settimana, quando Venere passa in Bilancia e non solo protegge le vostre finanze, ma vi aiuta ad approfondire la conoscenza con una persona speciale.

DICEMBRE

Siamo all'ultimo mese di questo imprevedibile 2023, un anno vissuto pericolosamente, ma anche ricco di opportunità e risultati. Ancora una volta vi trovate a scontrarvi con il rosso Marte, che sosta in Sagittario accanto al Sole. Ma ormai ci avete fatto il callo. Dicembre ha anche dei pianeti molto buoni. Mercurio è in Capricorno, vi procura inviti e vi garantisce successo in società; siete pieni di brio e molto richiesti, ammirati, da qualcuno anche amati.

Non ve ne siete mai resi conto? Venere da lunedì 4 è magnifica: estremamente sensuale, terribilmente seducente, irresistibile. Con quel Giove e quell'Urano tutto può accadere: magari il 19, con il vostro Primo Quarto, o il 27, con uno struggente plenilunio. Mercurio è strepitoso anche per la vita professionale. Tenete il conto delle persone a cui avete raccontato i vostri dubbi: non c'è modo migliore di farsi compatire e coccolare. Ma voi lo sapete già. Auguri!

AFFINITÀ SEGNO PER SEGNO

PESCI-ARIETE

Un cielo peperino, che potrebbe voler dire tsunami o amore. Il nettuniano ondeggia più del solito, però Saturno arriva a fare da ormeggio. Cosa accadrà? Difficile stabilirlo, ma l'Ariete d'estate è irresistibile!

PESCI-TORO

Una coppia riuscita, capace di resistere persino a stelle contrarie. In marzo si gioca il tutto per tutto: quando arriva Saturno, il Pesci metterà la testa a posto? Se lo fa, il Toro porta in dote il suo Giove e sono fiori d'arancio.

PESCI-GEMELLI

Marte li ha tartassati l'anno scorso e continua sino a marzo. Poi arriva Saturno... Un bel match! Eppure le rotte dell'amore sono imprevedibili e possono condurre la coppia in porto o farla naufragare. Chissà...

PESCI-CANCRO

Ballano senza sosta al chiaro di luna, si amano in un guizzo sotto la superficie dell'acqua e non c'è stella che possa dividerli. Magari si allontanano un po', ma poi tornano a danzare alla bella luce degli astri.

PESCI-LEONE

II Pesci nuota nei marosi di Marte e di Saturno e spesso va su e giù. II Leone fa del suo meglio per seguirlo e, da giugno, sul vascello venusiano, lo avvista e lo raggiunge. Sarà amore? Abbiate fiducia...

PESCI-VERGINE

Quando Marte s'intestardisce, è difficile resistere alle bordate. A marzo smette, ma poi si stende l'ombra di Saturno. La terra della Vergine rischia di venirne oscurata. A maggio scatta la variabile Giove: sarà amore?

PESCI-BILANCIA

Innamorati dell'amore, una farfalla e una sirena insieme. Fascinosi e romantici, il vento e i marosi rischiano di dividerli, ma d'estate una Venere magnifica guida la Bilancia verso l'altro. Insieme verso un amore meraviglioso!

PESCI-SCORPIONE

Uniti al di là del bene e del male, quindi anche di Marte e di Saturno. Invidiosi di tutto il mondo, ascoltate: questa coppia è davvero indissolubile, quindi non ci provate nemmeno! Se non sono loro a dire basta...

PESCI-SAGITTARIO

Lo tsunami di Marte potrebbe allontanarli, quando arriva Saturno sono quai. II Pesci trova il modo di ripararsi, ma il centauro innamorato si perde nelle praterie dei mari. Si ritroveranno? Forse d'estate, grazie a Venere.

PESCI-CAPRICORNO

Roccia e oceano possono equivalere a erosione, ma anche a fossili stupendi. Possono litigare, lasciarsi, ma alla fine l'amore vince ogni stella strana; noi il roccioso quest'anno è molto forte. Si!

PESCI-ACQUARIO

II Pesci e un po’ piranha con Marte che incalza, l'Acquario gira al largo per salvarsi. A marzo l'astro molesto se ne va, ma c'è Saturno. In giugno Venere manovra e tocca al Pesci regalare amore.

PESCI-PESCI

Il cielo in un oceano, nonostante tutto. Quando Marte in marzo se ne va, arriva Saturno, e per loro potrebbe rappresentare il gradino verso l'altare. Nettuno approva, Giove paga il viaggio alle Maldive.

