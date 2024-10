ALESSANDRO GIULI, UN MINISTRO ULTRA’! A GUSTARSI ROMA-INTER IN TRIBUNA MONTE MARIO ANCHE IL SUCCESSORE DI SANGIULIANO, EX CURVAROLO ROMANISTA CON L’AQUILA FASCISTISSIMA TATUATA SUL PETTO – DA GIOVANE IN CURVA SUD, IL RIFERIMENTO FILOSOFICO DI GIULI E’ STATO "ER MELANZANA", “SMILZO PREGIUDICATO DI TOR BELLA MONACA”, FINITO A FARE PORNO (DAGOREPORT) – DA BONIEK A BONOLIS, DALLA FERILLI FINO ALL'EMIRO DEL QATAR AL THANI, ECCO CHI C’ERA – FOTO BY MEZZELANI

Juric: "Non c'è stata differenza tra Inter e Roma. Su Dybala..."

Il tecnico continua in conferenza stampa: "La Roma da tempo non giocava con questa intensità e pressing contro l'Inter, abbiamo pagato cari gli errori. Sono molto deluso dal risultato, ma contento per la prestazione. Dybala troppo lontano dalla porta? Dobbiamo aggiustare varie cose in fase difensiva, alcuni fanno un po' fatica con certi concetti, potevamo evitare di correre tanto in alcuni momenti.

C'è la volontà dei giocatori di dare tutto, lo ha dimostrato Paulo come tutti, non c'è stata differenza tra Inter e Roma per gran parte della partita. Però sì, vogliamo avvicinarlo alla porta. Dobbiamo farlo. Vedo tantissime cose migliorate rispetto alle prestazioni passate, l'errore è stato pazzesco ma abbiamo stradominato, la sensazione globale è molto positiva. Non abbiamo tempo, dobbiamo fare risultati, ma sono fiducioso. I conti torneranno. E' mancata la qualità offensiva. La qualità c'è in questa squadra, la vedo in allenamento. L'arbitro? Una buona gara nel complesso, ma dopo Monza mi viene difficile criticare e parlare".

Juric: "I fischi? Dobbiamo fare risultati"

L'allenatore prosegue: "L'unico modo per ricompattare l'ambiente sono i risultati, tutto il resto sono chiacchiere. E' fantastico il modo in cui i giocatori si sacrificano, continuando così faremo anche i risultati. I giocatori che sono fischiati devono essere forti e pensare a giocare bene. Dobbiamo fare i risultati e la situazione cambierà".

Juric: "Peccato, il gol è stato un regalo"

Il tecnico giallorosso a Dazn: "Penso che abbiamo iniziato in modo timoroso, poi abbiamo fatto bene fino al loro gol che è stato un incidente. Per lunghi tratti abbiamo giocato bene, creando delle occasioni che non abbiamo sfruttato. Nel secondo tempo gli abbiamo regalato il gol ed è un peccato. Dobbiamo alzare il livello di qualità negli ultimi metri, perché abbiamo limitato l'Inter quasi su tutto. Dobbiamo lavorare tanto, ma avendo dei giocatori nuovi è normale che facciamo ancora fatica ad interpretare la gara. Però c'è un'applicazione allucinante da parte di tutta la squadra. Conoscendo meglio il campionato arriverà anche il resto".

